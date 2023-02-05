У Бучи будет американский партнер: инициативу проявили власти столицы штата Нью-Йорк

Власти американского города Олбани, который является столицей штата Нью-Йорк выразили поддержку Украине. Они заявили, что хотят, чтобы подопечный им населенный пункт стал партнером украинского города Буча Киевской области.

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Об этом сообщает Укринформ. Отмечается, что соответствующее заявление сделал мэр Бучи Анатолий Федорук во время поездки в Соединенные Штаты.

"В штате Нью-Йорк мы планируем посетить Олбани – будущий город-партнер Бучи. Мэрия этого города вышла с инициативой о партнерских отношениях с нашим городом", – сказал он.

В настоящее время делегация мэрии находится в США с шестидневным рабочим визитом.

"Главная цель – донести до народа Соединенных Штатов то, что происходит в Украине, и наладить прямые связи с политиками, фондами, помогающими нам в восстановлении", – добавил Федорук.

Также он отметил, что "важно отстроить то, что разрушено, но еще важнее – стать гораздо более современными и сильными, чем мы были до 24 февраля".

Федорук подчеркнул, что в Вашингтоне состоялся "достаточно высокий уровень встреч". Чиновник пообщался с представителями руководства Агентства США по международному развитию USAID и конгрессменами, чиновниками, партийными деятелями, журналистами, а также бизнесменами.

"И демократы, и республиканцы консолидированы в вопросе поддержки Украины – как сейчас, чтобы добиться победы в войне, так и в перспективе", – отметил мэр Бучи.

Кроме того, он принял участие в заседании руководства USAID. Во время встречи было принято решение о выделении Украине и Молдове 135 млн долларов. Ранее средства предназначались для Американско-российского инвестиционного фонда TUSRIF.

"Эти средства должны были быть направлены на развитие демократии в российской федерации, поддержку муниципалитетов России, но в силу известных причин правительство приняло решение выделить их Украине и Молдове", – резюмировал Федорук, добавив что его громада будет участвовать в конкурсе на финансирование своих проектов из этих денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Нью-Йорка украинцев поздравили с Днем Соборности Украины. Возле Flatiron Plaza между Пятой авеню и Бродвеем, прямо напротив парка Мэдисон Сквер появилась роскошная инсталляция с 333 подсолнухами.

Также OBOZREVATEL писал, что американская газета The New York Times обнародовала новое расследование о военных преступлениях российских оккупантов в Буче. Журналистам удалось установить личности части захватчиков, которые совершали зверства в захваченном ими городе на Киевщине. Ими оказались солдаты 234-го десантно-штурмового полка.

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