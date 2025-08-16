Бородатый анекдот. У двух мужиков есть и бутылка, и закуска – так что ищут третьего. Нашли, да тот говорит, что занят. Однако же уговорили. Выпили. Тот уже хотел бежать по своим делам, однако же: А заесть? Закусили. Тот опять – бежать, однако: А ПОГОВОРИТЬ?

Видео дня

И, хотя это только анекдот, из него, во-первых, вытекает, что без третьего – никак, и это необходимо учитывать заранее, чтобы не нужно было потом впопыхах звонить по телефону, ставя на уши всю Европу.

А во-вторых – что иногда кажется, будто самое главное это поговорить. Такая вот самоцель. Тогда важно, что будет на трезвую голову. То есть надо ждать похмелья.