Ты, Дональд, задел Рокфеллеров, а потому "успешно" движешься к импичменту. Интервью с Романом Бессмертным

Переговоры РФ и США зашли в тупик: Россия отказалась принять предложения американцев по прекращению войны в Украине "в нынешнем виде" и продолжает выдвигать условия для дальшейших переговоров по прекращению огня. В частности, государство-агрессор настаивает на "устранении первопричин" своего агрессивного вторжения в Украину, что фактически сводится к требованию полной капитуляции нашего государства.

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Перемирие в Украине вряд ли будет достигнуто в ближайшие несколько месяцев: так считают чиновники администрации Трампа. В частности, госсекретарь Марко Рубио заявил, что США еще далеки от достижения соглашения. В этой ситуации президент США Дональд Трамп все больше теряет терпение и сообщил, что есть "психологический дедлайн", который требует от России наконец-то перейти к практическим шагам по перемирию. Иначе он будет "разочарован".

Украина продолжает решать свои вопросы. Так, 4 апреля в Киеве состоится встреча с группой военных представителей тех стран, которые готовы разместить контингенты на украинской территории в рамках "коалиции желающих". По словам президента Украины Владимира Зеленского, если ранее "были только консультации", то эта встреча "будет глубокой".

Своим мнением по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Американские СМИ сообщают, что личное раздражение Трампа по отношению к Кремлю растет. Американский лидер якобы недоволен Путиным и считает, что Россия "тянет время в переговорах о полном прекращении огня". Трамп также сообщил, что существует некий "психологический дедлайн", который требует от Кремля наконец-то перейти к практическим шагам по перемирию, иначе ему придется применить реальные принудительные инструменты.

– На самом деле на сегодняшний день это настроение и этот психологический дедлайн – это не для Путина, это собственно состояние самого Дональда Трампа, который медленно заходит в тупик. Давайте посмотрим на все направления, которые объявлялись во время избирательной кампании, при вступлении в должность и в течение двух месяцев в Белом доме, а какие уже есть результаты.

То, что касается Ближнего Востока. Трампу удалось соскочить с темы, которая вернулась в свой статус войны, что набирает очень жестокие обороты и расширяется. Более того, Дональд Трамп думал, что ударом по хуситам стабилизирует ситуацию, а он втянул в это противостояние еще одного игрока, создав фактически еще одно пламя войны.

Еще один театр действий – визит министра обороны США Хегсета в Японию и диалог его с филиппинским руководством привели к тому, что почти двое суток Тайвань находился в блокаде из-за учений Китая. Следующий момент – Европа. Впервые за все время пребывания Трампа у власти президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен абсолютно четко сказала, что Европе есть чем ответить на шаги США относительно пошлин, тарифов, и они это сделают.

Что касается России, то здесь совершенно понятно, что также полный провал. Когда 30 марта к Дональду Трампу приехал играть в гольф президент Финляндии Александр Стубб – а, с моей точки зрения, это один из лучших дипломатов современности – то он на доступном языке объяснил, мол, ты, Дональд, "в дерьме по уши". После чего и последовали заявления о том, что он недоволен Россией. Ведь уже вот апрель, скоро истекают эти 100 дней и придется давать ответ на вопрос: так чего же ты добился? А из достижений, по сути, только провалы по всему периметру.

– Отмечается, что команда Трампа обсуждает, как быть далее, и рассматривает ужесточение санкций против "теневого флота", который перевозит подсанкционную российскую нефть. Разрабатывает новые механизмы давления на Москву и двухпартийная группа сенаторов, что немаловажно. На ваш взгляд, возможно ли реальное давление на Москву? Будет ли Трамп и далее ждать и не реагировать на фактический игнор из Москвы на его предложения?

– На мой взгляд, стратегически Трамп успешными, твердыми шагами идет к импичменту. Он попал в ситуацию, где почти каждый его следующий шаг делает все вокруг хуже и хуже. Есть совместное заявление Китая, Японии, Южной Кореи о том, что они будут вместе нарабатывать политику как реакцию на таможенно-тарифные шаги Дональда Трампа. Премьер-министр Гренландии сказал "до свидания, Дональд Трамп". Я уже не говорю о действиях нового премьер-министра Канады Марка Карни, который четко сказал, что его страна Трампу "не по зубам". Да и в общем, неужели американский президент не понимает, что, зацепив Канаду, он цепляет Рокфеллеров? Ну куда этому мужчине до Рокфеллеров? Он этого, к сожалению, не понимает. Его предупреждают, но он лезет в пасть импичмента. И он его получит в этой ситуации.

Что касается российского трека, то Дональда Трампа разбирает на запчасти московский фюрер. Они его уже давно утопили своими отказами, например о тех же "первопричинах". То есть фактически говорят забирать свои бумажки, они им не нужны, им "первопричины" нужны, а не останавливать огонь. Вот вам картинка. На самом деле он находится в очень дискомфортном состоянии, которое для него будет только усугубляться.

– Перемирие в Украине вряд ли будет достигнуто в ближайшие несколько месяцев: так считают чиновники администрации Трампа. Министр иностранных дел Германии Бербок также заявила во время визита в Киев, что переговоры между США и Россией по урегулированию войны в Украине зашли в тупик. Может ли такое случиться, что фокус Трампа при отсутствии необходимого и быстрого результата в Украине будет смещен, чтобы все же продемонстрировать определенную победу хоть где-нибудь? Например, вице-президент США Вэнс посетил Гренландию и заявил, что администрация Трампа рассчитывает получить контроль над этим островом и сделает для этого все возможное. Обостряется ситуация вокруг Ирана. Трамп лично сказал, что если Иран не подпишет необходимое соглашение, то будет атакован.

– Трамп и его команда сейчас находятся в режиме оправдания, поэтому и предпринимаются такие противоречивые шаги как в отношении Гренландии, так в отношении Ирана, но понятно, что будет провал. На самом деле в этой ситуации нужно прийти в себя. Только это не для Трампа и не для его абсолютно некомпетентной команды. Это не мое утверждение, об этом сейчас говорят все.

– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 апреля состоится встреча с группой военных представителей тех стран, которые готовы разместить контингенты на украинской территории. "Это будет первая глубокая встреча, раньше были консультации. Я думаю, мы увидим некоторые разъяснения, некоторые детали", – отметил президент. Точно будут Британия и Франция, ранее анонсировавшие также эту встречу. При этом пока эти страны так и не смогли реализовать идею размещения европейских войск в Украине по итогам заседания "коалиции желающих". Основная проблема – США не хотят оказывать поддержку этой коалиции.

– Что должно быть? Когда рядом с солдатом-офицером Вооруженных сил Украины станет такой же солдат-офицер коалиции демократических государств. Но ни Трамп, ни многие европейские лидеры, начиная с лидера Италии Мелони, никто на это не пойдет. Поэтому сомневаюсь, что эта коалиция заработает. Трамп хочет достичь перемирия и соскочить. Потому на этом этапе мирного соглашения не будет. И "коалиции желающих" не будет, потому что для того, чтобы была коалиция с точки зрения взглядов и Трампа, и Европы, нужен ее статус, мандат. Какой может быть мандат, когда идет временное прекращение огня? Все в любой момент вспыхнет, и во что тогда эти 20, 30, 60 тысяч превращаются? Они превращаются прямо в ничто. Ибо на сегодняшний день с двух сторон почти миллион шестьсот тысяч. И это Трампу сообщили, он об этом знает.

При этом, по данным штабов Франции и Великобритании, отработаны три возможных варианта, причем до деталей – высадка, размещение, пребывание, роль этого контингента и так далее. Штабы свою работу сделали, потому что у них есть опыт пребывания в разных режимах. Но им никто сегодня не говорит, в каком режиме эти войска должны находиться в Украине. Они воюют вместе с Украиной, играют роль просто заградительной силы, они играют роль тех, кто занимает нейтральную демилитаризованную полосу? Какова их роль? На сегодняшний день никто не скажет. А не зная ответа на этот вопрос, они говорят: хорошо, мол, мы отправим войска. И что далее? Чем они занимаются?

– Есть вторая идея защиты Украины, ее озвучила премьер Италии Мелони, которая предлагает вместо развертывания сил поддержки распространить в отношении Украины положение НАТО о взаимной обороне, не принимая страну в Альянс. Это было бы "проще и эффективнее, чем другие идеи, которые находятся на столе и будут задействованы только в том случае, если Россия снова нападет на Украину", считает Мелони. На ваш взгляд, к этому предложению можно реально прислушаться, учитывая тот факт, что Мелони сегодня, как никто в Европе, имеет тесные контакты с администрацией Трампа и с ним лично?

– Я бы ответил, что нам нужно и то и другое. Потому что на самом деле можно предоставить режим применения пятой статьи по отношению к Украине и сформировать "коалицию желающих": хотите 60 – формируйте 60 тысяч, хотите 100 – формируйте 100 тысяч. Главное, сегодня Европа понимает, что развитие событий говорит о том, что Россия будет наносить удар по Европе. Что это будет? Балтийские государства, Польша, но Европе нужно учиться воевать. И это она может сделать только в Украине. Уровень интенсивности войны в Украине показывает, что сегодня ни одна европейская армия, национальная армия, в том числе и НАТО, не способна находиться в режиме такой интенсивности с силой тех групп, контингентов, которые находятся в Европе. Это уже давно понятно. Поэтому, с одной стороны, европейцы заинтересованы в том, чтобы войти в этот процесс. С другой стороны, они люди законопослушные, они говорят: "Дайте нам статус, мандат, что мы делаем?"

Что касается позиции Джорджи Мелони. У нее действительно очень серьезный диалог с Дональдом Трампом, они периодически созваниваются, обсуждают текущие вопросы. Она контактирует с Маском, с зятем Трампа – Джаредом Кушнером, поэтому это лицо, достаточно серьезно интегрированное в американскую политику. Ее постоянно приглашают на собрания республиканцев. Отношение это сформировано на самом деле исходя из политического спектра, который она представляет, из ее идеологической ниши. Но для Италии политика – это прежде всего творчество, это как итальянская песня: она многоголосая, многотональная и так далее, поэтому это дает возможность Мелони маневрировать по всему фронту.

Что касается позиции по задействованию пятой статьи как гарантий для Украины без членства Украины в НАТО. Это не запрещено ни одним документом, и на самом деле это не противоречит, как я уже сказал, формированию военного контингента без статуса НАТО. Это значит, что если Украина подвергается агрессии, то пятая статья ее защитит. Но там второй абзац, на который я постоянно обращаю внимание, и он гласит, что каждая страна определяет свое участие в этом процессе. То есть да, мы, дескать, за помощь, только за помощь так, как мы можем, а не так, как нужно. Поэтому, собственно, в этой ситуации, с одной стороны, пятая статья – гениальный шаг и он бы не помешал, а с другой – большой вопрос, будет ли она реально активирована.

– Учитывая, что у Трампа и его администрации пока не получается принудить Россию к реальным мирным переговорам, даже прекратить огонь не удается, может ли Китай принять активное участие в урегулировании? Например, президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что глава КНР Си Цзиньпин "может сыграть очень активную роль" в укреплении мира. Министр иностранных дел Китая уже обещает сотрудничать с Францией против "однополярной гегемонии", поскольку переговоры Трампа и Путина оставляют Европу в стороне.

– Я считаю, что Китай ничего такого особенного не может, потому что не влияет и не будет влиять на Путина. Напротив, это Путин оказывает влияние на поведение и действия китайского лидера. Основой этого является очевидный перекос в пользу России в вопросах ядерного потенциала. Это все сметает. К тому же я все видел в мире, многое прожил, читал, даже учил. Но не то, чтобы кто-то верил большевикам, которые обманут при любых условиях. И потому доверять Китаю может только человек, который не знает истории большевизма. Это зло. Большего зла, вместе с нацизмом, фашизмом и так далее, не существует на планете Земля. Поэтому какой может быть роль Китая в мирном процессе? На мой взгляд, никакой конструктивной.