Турция озвучила свое видение новой архитектуры европейской безопасности в случае распада НАТО

Европа должна объединиться и "разработать свой собственный центр притяжения", который заменит Соединенные Штаты. Турция готова присоединиться к любой новой архитектуре европейской безопасности в случае, если НАТО развалится.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Хакан Фидан в интервью Financial Times. Чиновник, ранее занимавший должность главы турецкой разведки, подчеркнул: нынешняя политика президента США Дональда Трампа должна стать "тревожным звонком" и подтолкнуть Европу создать независимую от Америки и НАТО систему безопасности.

Говоря о безопасности Европы, глава МИД Турции сказал: "Стрела вылетела из лука и нет возможности вернуть ее обратно".

"Даже если президент Трамп решит не бросать Европу сейчас, вполне возможно, что в будущем кто-то с похожими взглядами и политическими идеями может рассмотреть возможность сокращения вклада США в европейскую безопасность", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, ранее в министерстве обороны Турции заявили, что страна рассматривает возможность отправки военной миротворческой миссии в Украину. Анкара готова сотрудничать с ЕС в развитии европейской архитектуры безопасности, в том числе в поддержке мира в Украине, если отправка миротворцев будет признана необходимой для установления региональной стабильности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!