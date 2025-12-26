Несмотря на продолжающиеся боевые действия, назначенные Кремлем незаконные "власти" оккупированных районов Донецкой области разрабатывают проект "военного туризма". Страна-агрессор надеется, что такая циничная инициатива будет способствовать развитию местной экономики.

Вице-премьер так называемой "ДНР" Кирилл Макаров анонсировал, что туристам покажут "ключевые места военной славы". Неясно, какие именно "достопримечательности" будут посещать путешественники и как российские захватчики гарантируют их безопасность, заявило The Times.

Британское издание напомнило, что Донетчина стала местом одних из самых кровопролитных боев (в том числе битв за Бахмут, Мариуполь и так далее).

Тем не менее, ВОТ Украины включены в российский госпроект "Туризм и гостеприимство", запуск которого запланирован на 2026 год.

Кирилл Макаров заявлял, что в "восстановление гостиниц и другой инфраструктуры" на Донетчине будет инвестировано около одного миллиарда рублей. Источник финансирования он не раскрыл.

"[Эти деньги] вряд ли пойдут на восстановление отелей и другой туристической инфраструктуры, разрушенной русскими. И это даже если удастся найти "военных туристов", которые не будут возражать против отсутствия водопровода, нехватки бензина и т. д.", – подметила украинская журналистка Галя Койнаш.

Напомним, что еще в мае 2025-го кремлевский диктатор Владимир Путин называл украинский Донбасс "благодатной почвой для развития туризма" и призвал предприятия инвестировать. "Здесь созданы привлекательные условия", – утверждал он.

В Мариуполе так называемый мэр Олег Моргун сообщал, что "власти" рассчитывают привлечь миллион туристов к 2030 году. Однако он сам признал наличие серьезных проблем с инфраструктурой. "Все здания и сооружения, которые были, повреждены", – сказал пособник оккупантов, не упомянув, что именно Россия стерла город с лица земли.

"Захватчики планируют превратить трагедию города, его руины, массовые захоронения в "достопримечательности" и площадку для российской пропаганды. Все с одной целью – заработать как можно больше денег", – объяснили мотивы агрессора в законном горсовете Мариуполя, который сейчас базируется в Днепре.

