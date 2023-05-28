Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина может исчезнуть после окончания российской спецоперации, а её территория может быть поделена между Москвой и рядом европейских стран. Медведев добавил, что Москва заинтересована в том, чтобы Центральная Украина присоединилась к России, потому что таким образом конфликт может закончиться навсегда. Пьяница Медведев публично предлагает уничтожить страну-основательницу ООН, поэтому он должен понести за это строгую международную уголовную ответственность. Он уже настолько наговорил всяких глупостей и угроз всему миру уничтожением российским ядерным оружием, что может получить два пожизненных срока в специальном международном трибунале за преступления войны в Украине. Теперь он решил ещё продлить своё пребывание в камере Гаагской тюрьмы. Медведев, кажется, думает, что у него семь жизней, как у кошки, и после трёх пожизненных сроков в тюрьме у него будет еще четыре свободных жизни. Поэтому всё говорит и говорит.., угрожает и угрожает. Он просто забывает, что его фамилия происходит от слова медведь, а не кошка. Поэтому относительно количества своих жизней - большой просчёт у Дмитрия.

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Бывший президент РФ всё-таки успел высказать ещё одну угрозу Украине, что если она получит ядерное оружие от Запада, то Москва будет вынуждена нанести по Киеву превентивный ядерный удар. Интересно, готовит ли Кремль ядерный удар по Северной Корее или Ирану, жаждущим заполучить оружие массового поражения. Эти две страны также являются соседями России и могут быть потенциально опасными для Российской Федерации. Однако человек-кошка Медведев почему-то молчит. Для Москвы Северная Корея и Иран — добропорядочные и уважаемые страны, только изолированные от большинства государств мира из-за своей агрессивной политики. И Украина, которая в 1992-95 гг. отдала России свой весь ядерный потенциал, который был равен тому, что тогда обладала РФ, только за гарантии безопасности своих границ, теперь стала угрозой для Москвы в том смысле, что просто существует как независимое государство. Сейчас для Путина и Медведева это как терн в оке, может быть, поэтому они оба носят очки вне Кремля, чтобы ничто не попало в их органы зрения. Но внутри кремлёвского комплекса зданий оба ходят без очков, и сразу видно, что, например, Путин начинает не замечать очевидных вещей. Валерий Зорькин, Председатель Конституционного Суда России, попросился на встречу с Президентом РФ, в ходе которой показал карту XVII века. Председатель Конституционного суда России заявил, что это французская карта, сделанная во времена короля Людовика XIV, и торжественно добавил, что Украины на карте нет. "Мы нашли копию карты XVII века, сделанной во времена Людовика XIV. Точнее, это середина 17-го века, а карту составляли сами французы. Зачем я это принес? Владимир Владимирович: там нет Украины!" — сказал счастливый Зорькин. Зорькин уже приближался к возрасту 82 лет и успел побывать даже сталинским пионером. Чуть моложе Путин, который является ярым поклонником Сталина, с ним полностью согласился. "Конечно", - ответил президент России. Два старика без очков стоят перед картой, где все написано мелкими буквами, и они просто не могут прочитать, что там чётко обозначено название Украина как земля казаков, названия Россия вообще нет и понятно почему. В то время было только Московское государство, которое назвало себя Россией лишь в 1721 году, когда царём был Петр I. Это вам как эпизод из фильма "Тупой и ещё тупее".

На этой встрече несведущих в исторических событиях людей, Путин вновь повторил свои "научные открытия", заявив, что Украины никогда не существовало, и что её придумал только вождь большевиков Владимир Ленин в 1922 году, что, по мнению хозяина Кремля, было абсолютно неправильно. Но мы все точно знаем, что было абсолютно неправильно, когда Борис Ельцин провозгласил Владимира Путина в качестве своего политического преемника, о чём потом очень сожалел. Мы также без сомнения знаем, что дед Путина был поваром в окружении Ленина, которого Путин якобы так ненавидит, но российская армия почему-то открывает памятники большевистскому лидеру на временно оккупированных территориях Украины. В разговоре с вышеупомянутым Зорькиным, Путин заявил на камеры, которые появились неоткуда, еще одну глупость: "В середине XVII века Украина попросила Россию принять её в состав царства". Это значит, что Украина, которой якобы не было в 17-м веке, но обозначенной на карте, почему-то просит вступить в Россию, которой на этой карте вообще нет. Вы понимаете всю несуразность произнесенного.

Чтобы добавить к этому всему абсурду, упомянем, что Денис Пушилин, так называемый президент самопровозглашенной Донецкой республики, объявил, что украинский город Бахмут будет переименован в ближайшее время. Пушилин говорит, что Бахмуту будет возвращено "историческое название" Артёмовск. Теперь, чтобы лучше понять ситуацию. Бахмут, с момента своего основания ещё в 16-м веке, всегда был Бахмутом. Но в 1924 году город сменил название на Артёмовск, когда погиб соратник Владимира Ленина, которому возможно готовил обеды дед Путина. Таким образом, если Пушилин несёт такую ​​чушь об исторических фактах - понятно, у человека так и нет высшего образования, впрочем, как и у его предшественника Захарченко, но Зорькин, как председатель Конституционного Суда РФ, должен был чему-то научиться хотя бы со средней школы. Тем не менее, побежал с картой к Путину перед телекамеры, чтобы подтвердить глупости, высказанные диктатором. Тем самым он вошел в позорный список подлиз Путина, а в свои 82 года готов на всё, лишь бы чем-то осчастливить неуча истории из Кремля.

Печальная и примитивная картинка политической жизни Москвы.