'Мир возможен': Рубио позвонил Лаврову после переговоров США и Украины в Париже

Госсекретарь Марко Рубио провел телефонную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после переговоров США и Украины в Париже. Комментарии, предоставленные обеими сторонами после разговора, свидетельствуют, что Вашингтон и Кремль продолжают находиться в разных реалиях.

Видео дня

В Госдепе США, комментируя телефонные переговоры Рубио и Лаврова, заявили, что "мир возможен". Лавров же в очередной раз повторил мантру Кремля об "устранении первопричин украинского кризиса".

Как сообщила пресс-служба Государственного департамента США, Рубио передал Лаврову "то самое послание, которое американская команда донесла до украинской делегации" и других европейских союзников в Париже.

"Президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и пока презентовали всем сторонам контуры крепкого и долговременного мира. Вдохновляющий прием в Париже американских рамок показывает, что мир возможен, если все стороны возьмут на себя обязательства по достижению соглашения", - говорится в сообщении.

Российский МИД по своему трактует этот разговор. Там заявили, что Рубио рассказал Лаврову о его разговоре с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. По словам россиян, разговор проходил "в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу Путина с Виткоффом в Петербурге".

При этом российский глава МИД Лавров заявил, что Москва готова продолжить совместную работу с американскими коллегами "в целях надежного устранения первопричин украинского кризиса".

Как сообщал OBOZ.UA, 17 апреля госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Виткофф прибыли в Париж. В ходе своего визита они провели встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения путей достижения мира в Украине.

В этот же деньсостоялась встреча представителей Украины и "коалиции решительных", которая прошла в Елисейском дворце. Украину представляли Ермак, Сибига и Умеров, а от решительных коалиции были представители Британии, Германии и Франции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!