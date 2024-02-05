Цинично и опасно: США выделят помощь Израилю, Украина остается ни с чем. Почему так произошло и есть ли еще варианты?

Помощь Украине со стороны США оказалась в заложниках американской предвыборной гонки. Несмотря на предварительное соглашение Белого дома с лидерами Конгресса об усилении защиты южной границы от наплыва мигрантов в обмен на финансирование Украины, реализовать договоренности все еще не удается.

Видео дня

Когда уже казалось, что найти общий язык получилось, вмешался Дональд Трамп, решивший резко поднять ставки в противостоянии с Байденом. Он призвал своих однопартийцев исключить любую возможность для администрации решить вопрос границы. Таким образом, пытаясь потопить действующего президента в мигрантском хаосе и показать его слабость. То, что из-за таких действий утопает и Украина, Трампу и его команде безразлично.

Республиканцы пошли дальше и, по словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, на этой неделе Конгресс проголосует за помощь Израилю без финансирования Украины. В Белом доме уже заявили, что против такого шага.

О том, что сейчас происходит в США по украинским вопросам помощи, – в материале OBOZ.UA.

Трамп торпедирует вопросы помощи

То, что сейчас происходит в Конгрессе, украинцы предпочли бы никогда не видеть. К сожалению, поляризация и популизм все больше становятся главными факторами американской политики. Тамошний истеблишмент кажется уже не волнующим, что на кону стоит выживание Украины и международного порядка, который построили США.

В конце 2023 года Джо Байден, как тогда казалось, провел судьбы виртуозную партию. Президент США знал, что республиканская фракция, которая контролирует Конгресс, вряд ли просто так поддержит очередной пакет помощи для Украины. Но очень много республиканцев также выступают за помощь Израилю.

Поэтому Байден объединил свою просьбу о помощи Украине с деньгами для Израиля, сдерживания Китая и возобновлении контроля над границей. Но это не устроило трампистскую фракцию в Палате представителей и ее спикера-республиканца Майка Джонсона. По их словам, относительно границы Байден должен принять 100% их требований, какими бы они ни были.

В течение нескольких месяцев работающая администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности. Она должна обеспечить безопасность южной границы США, а также поддержку Украины и Израиля. В первые недели 2024 казалось, что именно к этому идет дело. Байден и демократы все больше беспокоясь как о границе, так и об Украине, фактически готовились уступить вопросы, которые требовали республиканцы. В то время как стороны приблизились к принятию окончательного текста, республиканцы в Палате представителей решили предложить "свой последний циничный политический маневр" — не идти на соглашение, особенно если она решит проблему с границей.

Таким образом, они следовали прямому приказу Дональда Трампа, которому нужен мигрантский хаос во время предвыборной кампании, чтобы продолжать позорить Байдена. По его мнению, такая ситуация уничтожит рейтинг президента во время предвыборной гонки.

Понятно, что Трамп хочет баллотироваться с проблемой, которую он намеренно усугубляет, чтобы потом пообещать ее решить. И трудно придумать что-нибудь подлее и циничнее, чем ставить судьбу Украины в этой игре.

"Если республиканцы подорвут это соглашение, Владимир Путин выиграет войну, и Европа окажется под угрозой", - заявляют демократы. Но, кажется, эти слова пугают в США все меньше людей.

Израилю – да. Украине – нет

На днях республиканцы пошли дальше. Майк Джонсон заявил, что Палата представителей проголосует за пакет Израиля в размере 17,6 миллиарда долларов помощи без помощи других условий, включая помощь Украине. Мол, этот шаг необходим, чтобы быстро оказать помощь Израилю в его борьбе с ХАМАС, поскольку сейчас нет времени рассматривать пакет, объединяющий в себе помощь Украине и Израилю с положениями безопасности на границе между США и Мексикой.

Законопроект включает средства на израильские системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Железный луч", средства на военные операции США на Ближнем Востоке и усиленную защиту американского персонала в посольствах. Вот так Украина осталась рычагу, который был залогом того, что вопрос помощи решился бы положительно.

Администрация Байдена будет искать дополнительные варианты поддержки

Принимать решение, как это сегодня делается в Конгрессе США, – играть на руку противнику. Ситуация действительно заходит в тупик и ее нужно срочно решать", – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Глядя на ситуацию в Штатах, могу сказать, что Трамп своим желанием победить на выборах любой ценой, рискует заиграться с вопросом границы. Конечно, вопрос довольно сложный, но решать, а точнее, не решать его таким образом – недопустимо.

Поскольку Трамп человек малопредсказуем, то чего именно можно ожидать от него в настоящее время трудно спрогнозировать. Что точно можно сказать, так это то, что администрация Байдена будет искать качество обходных вариантов, чтобы только помочь Украине. Вряд ли это будет быстро и просто, но примеры Греции и Эквадора, передающие свое советское вооружение Украине, говорят, что работа по Белому дому ведется", – констатировал Владимир Огрызко.

Украина проигрывает информационную войну

"Проблема действительно масштабная. Послу Украины в США нужно срочно выходить в американские СМИ и объяснять с кем воюет наша страна, если кто-то еще не понимает масштаба угрозы", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"Нужно напомнить, что Украина противостоит второй армии мира, которая сегодня угрожает уже всей Европе. При этом Израиль воюет с ХАМАС, у которого нет ни танков как в РФ, ни самолетов, ни кораблей, ни ракет и другого современного вооружения. Но все же ему выделяют средства да еще больше, чем планировалось, а Украине – нет. Понятно, что израильское лобби в Штатах достаточно мощное, а украинского нет вообще. И все же не только в этом проблема.

По моему мнению, Украина полностью проигрывает информационную политику в США. Срочно нужно собирать заседания СНБО по противодействию российской пропаганде в США и мире. Пока у нас нет ясного понимания того, что поражение в инфовойне – поражение на поле боя. Почему Израилю выдали средства, а нам – нет. Значит, мнение республиканцев изменилось. А где мы были в это время? Почему не была проведена работа с республиканцами и трампистами и не налажен четкий диалог? Конечно, визит бывшего госсекретаря США при Трампе Майке Помпео – положительный момент, но этого мало. Это направление нужно срочно активизировать и узнать, почему именно такие настроения у определенной части американских политиков", – подчеркнул Александр Левченко.