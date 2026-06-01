ЦИК признала новых нардепов вместо Кубива и Цабаля: кто получит мандат

Центральная избирательная комиссия признала Андрея Левуса и Николая Давидюка избранными народными депутатами Украины. Они должны занять места в Верховной Раде после изменений в составе парламента, о которых стало известно в конце мая 2026 года.

Видео дня

Новость обнародовала пресс-служба Секретариата ЦИК, информацию также распространило агентство Укринформ. В сообщении комиссии указано:"ЦИК признала Андрея Левуса избранным народным депутатом Украины" и отдельным решением признала избранным народным депутатом Николая Давидюка.

Соответствующие решения ЦИК приняла после рассмотрения документов по замещению вакантных депутатских мандатов. Речь идет о представителях партий "Европейская солидарность" и "Голос".

Решение комиссии

26 мая 2026 года ЦИК признала Дениса Пятигорца избранным народным депутатом от партии "Европейская солидарность" на основании результатов внеочередных парламентских выборов 2019 года. Однако в установленный законом срок он подал заявление об отказе от депутатского мандата.

В связи с этим комиссия признала Пятигорца таким, что не приобрел депутатских полномочий. После этого депутатский мандат перешел к следующему по очередности кандидату в избирательном списке партии – Андрею Левусу, который был включен в список под номером 29.

В парламенте Левус должен заменить Степана Кубива, который недавно умер.

Кто заменит Цабаля

Отдельным решением ЦИК признала избранным народным депутатом Николая Давидюка. Он был следующим по очередности кандидатом в избирательном списке партии "Голос" и находился в нем под номером 27.

В комиссии сообщили, что ранее получили документ о досрочном прекращении полномочий народного депутата Владимира Цабаля. Основанием стало его личное заявление о сложении мандата.

Именно после этого появилась возможность передать депутатский мандат следующему кандидату из списка партии.

Дальнейшая процедура

Для официальной регистрации народными депутатами и Андрей Левус, и Николай Давидюк должны подать в Центральную избирательную комиссию пакет документов, предусмотренный избирательным законодательством.

Сделать это необходимо не позднее чем через двадцать дней после официального обнародования решений ЦИК. После получения документов комиссия будет иметь до пяти дней для принятия решения об их регистрации народными депутатами Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор Россия стремится заменить украинского президента, манипулируя темой выборов. В случае хотя бы двухмесячного перемирия глава государства готов инициировать проведение голосования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!