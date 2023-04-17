Прошел один год и пятьдесят один день войны. На фронте, судя по картам ISW, все окончательно встало. Кое-где ВСУ даже отодвинули россиян и немного улучшили свои позиции. Но это все тактические действия. А общая картина за сутки никак не поменялась.

Видео дня

Россияне в пасхальную ночь не отказали в себе в удовольствии обстрелять ракетами украинские города и убить несколько мирных жителей. Таковы их обычаи. Они теперь отмечают свою Пасху человеческими жертвоприношениями.

Наверное им их попы объяснили, что их бог требует таких даров. Что ж, таков их бог… Не чета нашему: доброму и милосердному. У них бог другой. Страшный и кровавый. Они ему построили в Подмосковье храм - жуткое зрелище! Какое-то капище языческое, а не храм! А в качестве священной реликвии в нем не мощи святых, а фуражка Гитлера. Почувствуйте разницу…

Как Гитлер своих эсэсовцев исподволь возвращал к дохристинским языческим богам древних германцев, так и Путин с Гундяевым выстроили из некогда московской православной церкви какую-то смесь Золотого Тельца с Гееной Огненной.

Видимо все диктаторы в мире одинаковы: им тяжело соблюдать Заповеди, поэтому они хотят вернуться в те времена, когда их не было. А Путину еще и повезло: ему попался народ, девственно не знающий основ христианства и не читавший Святого Евангелия. Как писал Николай Лесков: “Христианство на Руси еще не проповедано!" Такому народу что расскажут попы - то и есть христианство. Мели Емеля - твоя неделя…

Вот и сегодня Кириллка Гундяев, надев на себя свой расшитый золотом шаманский наряд, заявил: "Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека - поклонению прогрессу, науке, технике… Каков должен быть ответ Русской православной церкви и ответ России? Да такой, который мы уже даем: мы не согласны с таким направлением развития человеческой цивилизации!"

Чувствуете куда клонит? Да, да! Именно! Туда, к Перуну, к Лешему и домовому… К вере стоячую оглоблю и разорви-траву. В то, что можно сиднем сидеть тридцать лет а потом раз - и всех победить! Что можно лежать на печке, а она сама пироги печет! И сама едет куда надо! А если рыбку попросить - то она три желания выполнит.

Что вы говорите? Наука это отрицает? Вот! Совершенно верно! Поэтому нужно все книги сжечь. В них соблазн. Много знаний - много скорби. Не надо никакой науки и никакого прогресса.

Надо только все больше церквей настроить и при них - церковные лавки с картинками и крестиками. И мы этому народу так голову задурим, что они не то, что мирных жителей убивать будут, они их жрать начнут! Сырыми! Если на это будет специальное распоряжение. Наша церковь - это опора власти. Так было - и так будет вовеки веков! Аминь!

Я даже боюсь предположить, что будет когда русский человек прочитает таки Евангелие и поймет, наконец, в какую веру он крещен! Хотя, впрочем, чего бояться-то? Не будет этого никогда. Как говорил Пушкин: “Мы ленивы и нелюбопытны". Да и Кириллка позаботится о том, чтобы этого не случилось. Он как никто в этом заинтересован…

А может я и обольщаюсь. И не изменит ничего чтение Евангелия. “Ибо много званных, да мало избранных" (Матф. 22:14). Еще Мартин Лютер говорил, что “христианин - птица редкая"... Так или иначе, но проповедь прогресса и науки нынче в России в опале. И это сегодня прямо заявлено. Что из этого следует - нетрудно догадаться: больше “Основ православной культуры" в школе и меньше - английского и математики с физикой.

И вот что я вам скажу, дорогие россияне. Если вас электронная повестка в военкомат не испугала, то уж это точно должно напугать. Представьте на минуту, что будет с вашими детьми после того, как они пойдут в такую школу, а тем более - окончат ее. Вы такого будущего для них хотите? Бегите оттуда куда глаза глядят! Спасайтесь! Ей-ей, потом будете локти кусать, да поздно будет!

Если все это реализуется хотя бы на половину, то Россия обречена. Это будет православное подобие нынешнего Афганистана, находящегося под властью Талибана. Впрочем, Кириллка уже не раз говорил, что его версия православия намного ближе к радикальному исламу, чем к европейскому христианству.

Так или иначе, но перспектива появления нового ИГИЛ на месте России вряд ли оставит Запад равнодушным. И то, что он сейчас начал активно помогать Украине - это свидетельство того, что он это понимает. Вопрос теперь стоит так, что Россия вообще отрицает нашу цивилизацию. Цивилизацию, основой которой является прогресс и наука. Это теперь заявлено открытым текстом. И эту битву мы не можем проиграть. Потому, что это вопрос жизни и смерти.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!