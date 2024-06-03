'Ценю поддержку Украины': Зеленский поздравил новую президентку Исландии с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой на президентских выборах в Исландии. Глава украинского государства отметил, что Томасдоттир решительно поддерживает Украину в ее борьбе с российским полномасштабным вторжением.

Об этом он написал на своем аккаунте в социальной сети Х в воскресенье, 2 июня. Президент подчеркнул, что надеется на то, что отношения между государствами будут развиваться.

"Поздравляю Галлу Томасдоттир с победой на президентских выборах в Исландии. Ценю ее решительную поддержку Украины и рассчитываю на совместную работу по укреплению украинско-исландского партнерства, а также над обеспечением справедливого и длительного мира в Европе и за ее пределами", – написал он.

Президент также выразил благодарность Исландии за поддержку формулы мира и готовность принять участие в инаугурационном Саммите мира.

Галли Томасдоттир Зеленский пожелал "успешного и плодотворного пребывания в должности во благо исландского народа и всей Европы".

1 июня в Исландии состоялись президентские выборы. Бизнесвумен и инвестор Галла Томасдоттир стала новым президентом, набрав 34,3% голосов. Второе место с 25,2% заняла бывшая премьер-министр Исландии Катрина Якобсдоттир.

Галла Томасдоттир заменит президента Гвюдни Йоуганессона, который в этом году не баллотировался после двух четырехлетних сроков на должности.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая Украина и Исландия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Церемонию в Стокгольме (Швеция) провели президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктсон.

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