'Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку': Зеленский встретился с делегацией конгрессменов США. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Американские парламентарии в пятницу, 5 мая, прибыли в Киев.

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Об этом глава украинского государства сообщил на своем канале в Telegram и опубликовал видео встречи с партнерами из Штатов. Зеленский отметил, что такие визиты очень важны для Украины и украинского народа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент поблагодарил США за помощь Украине в борьбе за будущее, свободу и демократию.

"Продолжение такой помощи является залогом успеха Украины в борьбе с российской агрессией", – написал он.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что в Украину прибыли глава Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон, а также конгрессмены Стивен Коэн и Виктория Спартц. В состав делегации также вошел постоянный представитель Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Вы видите, что война идет не только на поле боя, но и здесь, в столице. Поэтому очень благодарим за эту встречу и за этот диалог, за поддержку Украины", – процитировала пресс-служба слова Зеленского во время переговоров с делегацией США.

Глава государства проинформировал американцев о ситуации на передовой. Также во время встречи подробно были обсуждены ключевые направления дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Президент отдельно рассказал о первоочередных потребностях Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский рассказал о неделе международной работы, во время которой состоялся ряд результативных встреч и переговоров с иностранными партнерами. В них речь шла в том числе и о военной помощи нашей стране.

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