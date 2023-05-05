'Украина получает усиление на земле, в воздухе и на море': Зеленский рассказал о неделе международной работы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о неделе международной работы, в ходе которой состоялся ряд результативных встреч и переговоров с иностранными партнерами. В ходе них речь шла в том числе и о военной помощи нашей стране.

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Об этом Зеленский сказал в пятницу, 5 мая, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что все эти пять дней власти и дипломаты сохраняли темп и силу международной работы, благодаря чему эта неделя дала Украине нужные результаты.

"Итак, за неделю: Соединенные Штаты и Бахрейн, Нидерланды и Бельгия, Финляндия и Швеция, Норвегия и Дания, Исландия. Канада. Новая Зеландия. Африканский Союз и Коморские Острова. И все многонациональное сообщество доноров и партнеров United24. Делаем все, чтобы мир слышал Украину, понимал Украину и помогал Украине. Потому что помогая нам, мир защищает себя", – перечислил президент.

Гарант отметил, что результатом встреч в Хельсинки и Гааге стало мощное усиление для наших воинов оружием – на земле, в воздухе и на море. "Я благодарю партнеров! Это существенное усиление. Имеем больше прогресса в отношении НАТО и Евросоюза. Имеем больше прогресса в ответственности России за агрессию против нашего государства", – сказал Зеленский.

В пятницу он, вернувшись из Нидерландов, провел встречу с министром иностранных дел Бахрейна. Они говорили о том, как можно приблизить мир для Украины и вернуть покой и стабильность международным отношениям.

"Я поблагодарил за неизменную поддержку Украины и цивилизованных правил, в частности поддержку на площадке ООН. Мы говорили об украинской формуле мира, и я верю, что Бахрейн может приобщиться к ее реализации", – отметил глава государства.

Также сегодня состоялся саммит к годовщине государственной благотворительной платформы United24. Она собрала донаты от разных людей и компаний из 110 стран мира. Украину поддерживают 15 звездных послов.

В рамках этой платформы была проделана большая работа ради флота морских дронов, а также реализованы проекты, связанные с беспилотниками для фронта. Речь идет о тысячах БПЛА.

"Многое сделано и в рамках медицинского направления United24, есть результаты и по направлению восстановления. Сейчас мы добавляем еще образовательное направление – это восстановление школ, а также – разминирование. Большая задача, которая стоит перед Украиной и которую можно реализовать не за десятилетия, а за годы, если будет достаточная глобальная поддержка. Ни одной российской мины в нашей земле не должно остаться!" – подчеркнул президент.

Кроме того, сегодня была встреча с представителями Венецианской комиссии и инвестиционного фонда BlackRock.

Вечером в пятницу Зеленский провел встречу с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. В ходе нее обсудили дальнейшее взаимодействие между двумя государствами ради глобальной свободы.

"Сейчас, когда мы бок о бок с Америкой боремся против тирании, мы достигли такого уровня взаимодействия, какого еще никогда не было между Украиной и США. Но это еще не предел. Будем и дальше развивать наше сотрудничество – наше настоящее союзничество. И я благодарю всех, кто помогает! Благодарю президента Байдена за лидерство. Спасибо обеим партиям и палатам Конгресса за неизменную поддержку. Спасибо всем американцам, чье стремление к свободе вместе с украинскими стремлениями, вместе со всеми нашими союзниками и партнерами защищает глобальную демократию", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский показал войну в Украине без фильтров. Гарант подчеркнул, что мир должен видеть правду.

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