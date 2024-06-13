'Цель остается неизменной': посол США уточнила заявление Байдена о 'мире в Украине без членства в НАТО'

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что позиция Вашингтона относительно членства Украины в блоке осталась неизменной. Это означает, что в Штатах уверены в том, что Киев должен стать членом блока, однако для этого нужно провести определенную работу.

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Так Смит прокомментировала заявление президента Джо Байдена, который ранее сказал, что мир в Украине должен быть таким, чтобы РФ больше никогда не смогла напасть, и это не означает членство страны в НАТО. Ее слова процитировали на сайте Государственного департамента США в среду, 12 июня.

Смит напомнила, что лидеры НАТО на саммите в 2023 году подтвердили, что Украина станет членом Альянса. Однако для этого стране нужно провести ряд реформ и соответствовать определенным критериям.

"Я считаю, что президент имел в виду в том конкретном интервью тот факт, что мы, Соединенные Штаты, считаем, что украинцы все еще должны выполнить определенную работу, чтобы соответствовать критериям и внедрять реформы, которые необходимы для членства в НАТО", – добавила она.

Дипломат отметила, что Вашингтон приветствует прогресс, которого уже достигла Украина на пути к членству в Североатлантическом Альянсе.

"Цель остается неизменной. Обязательства остаются неизменными. И именно поэтому на саммите вы услышите, как мы много будем говорить о построении "моста" к членству для наших друзей в Украине", – подытожила Смит.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что победа Украины в войне с РФ является минимальным условием для членства страны в Альянсе. Чтобы помочь Киеву вернуть все захваченные войсками России территории, страны блока на саммите в Вашингтоне согласуют усиление немедленной военной помощи.