Три заместителя министра обороны написали заявления на отставку: подробности

Заместители министра обороны Алексея Резникова после его увольнения также решили уйти в отставку. Соответствующие заявления уже написали Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко.

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Об этом в Telegram сообщил народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко. Только накануне Верховная Рада Украины поддержала отставку министра обороны Алексея Резникова.

Впоследствии Гончаренко добавил, что Дейнега опроверг новость о своей отставке.

"Дейнега заявил, что никуда пока не уходит. Но если не договорится с новым министром обороны – напишет заявление об увольнении", – написал нардеп.

Напомним, Алексей Резников написал заявление об отставке и 4 сентября подал его в Верховную Раду. Около 14:00 в тот же день стало известно, что комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал отставку чиновника.

Еще 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решил произвести замену министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова, по его словам, оборонное ведомство должен возглавить Рустем Умеров.

"Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министерство обороны Украины может возглавить Рустем Умеров. За спиной у кандидата успешная карьера в предпринимательской сфере и политике. Он возглавляет Фонд госимущества с 7 сентября 2022 года. До этого был парламентарием от фракции "Голос".

– Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, как должна произойти замена чиновников в Министерстве обороны. Резников поедет в Великобританию как посол, а его место может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.