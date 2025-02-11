'Травоядный среди хищников': эксперт убежден, что альтернативы увеличению расходов на оборону у Европы нет

Европейские страны должны быть готовы жить без помощи Соединенных Штатов и защищать себя самим. Для этого нужно увеличивать расходы на оборону, и Европа уже начала это делать. Пока европейцы это четко понимают и это понимание во многом спровоцировал президент США Дональд Трамп.

Видео дня

Такое мнение высказал в интервью OBOZ.UA эксперт-международник Александр Краев. Он также сказал, какие последствия для Украины будут иметь уменьшение участия США в военной помощи и делегирование обязательств Европе.

По словам эксперта, сейчас наступил момент, когда Европа должна быть готова защищать себя сама – это требование времени.

"Как говорил Шарль Мишель, Европа пока является травоядной среди хищников. И Европа на самом деле проседает, Европа теряет не просто международный имидж, Европа просто становится недееспособной в международных отношениях. Мы видим, что Rheinmetall, все основные французские производители оружия, они уже третий год подряд Европа проходит этот путь. Не зря Макрон говорил, что Европа должна уметь сама себя вооружать и сама себя защищать", – отметил Краев.

Трамп своими заявлениями и действиями "подтолкнул" страны ЕС к пониманию того, что нужно самим вкладывать в собственную безопасность.

"Мне кажется, европейцы это четко понимают и во многом Трамп спровоцировал это. Не потому, что его так все любят и все слушаются, а потому, что все боятся того, что Америки просто не будет. Что Америка не захочет защищать Европу, не захочет защищать союзников и поэтому, мол, надо быть готов, что может наступить", – может настать момент.

США могут уменьшить свое участие в конфликте в Украине, передав больше обязательств Европе, поэтому ей для собственной безопасности нужно быть готовой быстро занять те позиции, которые Америка может оставить, отметил эксперт.

При этом Краев не считает, что Соединенные Штаты обязательно сделают это в ближайшее время. По его словам, Трамп оказался "намного более рациональным, гораздо более, в этом плане, более адекватным".

"То есть он четко говорит, что Украина должна получать оружие, Украина должна получать поддержку, Украина должна выходить на переговоры с позицией силы, Украина должна иметь все, что ей нужно для того, чтобы удержаться и продолжать существовать. То есть это не тот Трамп, которого все так боялись, это не тот Трапп, который просто берет и забирает всю обещание. нарастить производство и усилить свои гарнизоны, перешли к действиям", – говорит эксперт.

Это нужно для того, что когда американцы начнут сокращать свое присутствие в Европе, их место должны сразу занимать европейцы.

" Иначе Россия увидит, что Запад слаб, иначе Россия увидит, что Запад разрезан, имеет разные взгляды на безопасность, тогда это уже будет не просто угроза для Украины, это будет угроза для всего коллективного Запада", - подчеркнул Александр Краев.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Европа покупала американское оружие для Украины. Обсуждение по этому поводу продолжается перед возможными мирными переговорами Киева с Москвой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!