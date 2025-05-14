Трампу безразлично, где будет проходить линия оккупации: он хочет завершения войны, – Волкер

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине прекратилась. Однако при этом для него не важно, где именно в нашей стране будет проходить линия российской оккупации.

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Трамп просто "не хочет больше иметь с этим дело". Об этом в интервью NV заявил бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Все, чего на самом деле искренне хочет Трамп, – это прекращение боевых действий. Ему не нравится видеть, как ежедневно гибнут молодые люди. Он просто хочет, чтобы это закончилось. При этом ему безразлично, где будет проходить линия оккупации, признана она или не признана. Он просто не хочет больше иметь с этим дело", – сказал он.

Администрацию Трампа интересует, как закончить эту войну и как предотвратить следующую, и сделать это таким образом, чтобы американские налогоплательщики "не платили за это вечно", а Европа при этом сама обеспечивала свою безопасность.

И на эти вопросы может отвечать как Россия, так и Украина.

"Поэтому стоит говорить и демонстрировать, что Украина хочет мира. Украина готова платить свою цену. У вас есть связь с Соединенными Штатами. Вы не хотите быть бременем для американских налогоплательщиков, а хотите быть партнером с Соединенными Штатами. Это все способы говорить так, что Трамп и его команда будут это ценить", – отметил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Турцию на потенциальные переговоры Украины и России 15 мая отправятся госсекретарь США Марк Рубио и другие представители Белого дома. Американский президент Дональд Трамп ожидает, что это "может дать достаточно хорошие" результаты.

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