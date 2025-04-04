Трамп заявил, что Зеленский и Путин готовы заключить соглашение. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и диктатор РФ Владимир Путин готовы заключить соглашение по урегулированию войны. Глава Белого дома отметил, что есть значительные успехи в разговорах о ситуации в Украине.

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Об этом он сообщил на борту самолета, следуя из Вашингтона в Майами. Трамп подчеркнул, что Европа так и не смогла достичь положительных результатов в отношениях с Путиным.

"Он готов заключить соглашение", – сказал Трамп, имея в виду Владимира Зеленского. Американский лидер подчеркнул, что разговаривал с ним "не так давно".

"И я думаю, что президент Путин готов пойти на сделку", – добавил Трамп.

По его словам, в отличие от Европы, он добьется хороших результатов в отношениях с российским диктатором и ситуации вокруг Украины.

"Европа не добилась успеха в отношениях с президентом Путиным, но я думаю, что я добьюсь успеха", – сказал республиканец.

На вопрос о содержании переговоров США с представителем Путина Кириллом Дмитриевым Трамп ответил, что не обсуждает конкретных лиц.

"Просто скажу, что сейчас ведутся очень хорошие разговоры по теме Украина – РФ", – резюмировал он.

Напомним, 2 апреля главный переговорщик российского диктатора Путина Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом. После переговоров он посетовал, что некие силы "сознательно искажают позицию России" и пробуют сорвать любые шаги к диалогу с США.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из большинства стран мира. В этот список попали даже безлюдные острова Герд и Макдональд, где обитают только пингвины и морские птицы. Однако Россия, Беларусь, Куба и Северная Корея остались вне новых пошлин.

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