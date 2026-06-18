"Трамп занял более жесткую позицию в отношении России": Карни рассказал о своих беседах с президентом США на саммите G7

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в последнее время изменил свою позицию в отношении российской войны против Украины. В связи с этим Вашингтон на международной арене демонстрирует более жёсткую позицию по отношению к Кремлю и более реалистичную оценку ситуации на поле боя.

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Об этом в кулуарах саммита "Большой семерки" рассказал премьер-министр Канады Марк Карни. Он отметил, что на саммите "Большой семерки" успел восемь раз поговорить с Дональдом Трампом, и в ходе этих бесед канадец заметил "кардинальное изменение" в риторике американца.

Появление возможностей

"В дискуссиях по Украине прослеживается кардинальное изменение ориентации со стороны США и президента Трампа. Теперь это значительно более жесткая позиция в отношении Москвы и, на наш взгляд, более реалистичная оценка ситуации на поле боя, исхода войны и возможного поражения России. Безусловно, риски еще существуют, но я хотел бы подчеркнуть эту смену риторики и появление новых возможностей. Речь идет о более реалистичных ожиданиях Вашингтона относительно того, как будет развиваться эта война, об ужесточении санкций против России и возможности оказания дополнительной оборонной поддержки Украине. Это обсуждалось довольно подробно", – рассказал премьер-министр Канады.

Он добавил, что в ходе обсуждений между странами "Большой семерки" его страна предложила Украине дополнительную помощь на сумму более четырех миллиардов канадских долларов. Это два миллиарда на непосредственную военную помощь и ещё два миллиарда в виде займа (по 1,4 миллиарда долларов США, – OBOZ.UA).

Смена риторики

Кстати, на закрытом заседании саммита Марк Карни заявил, что "ход войны изменился" и Россия проигрывает войну в Украине. Он также добавил, что Канада является одним из крупнейших партнеров официального Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам переговоров на саммите G7 во Франции общая риторика европейских политиков неожиданно сменилась с тревоги на оптимизм. Дело в том, что, вопреки опасениям, президент США Дональд Трамп на саммите продемонстрировал готовность усилить давление на Россию.

Однако взамен американский лидер требует от европейцев конкретной помощи в стабилизации ситуации вокруг Ирана.

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