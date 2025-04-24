Вихід Трампа з переговорного процесу буде ще одним його пострілом в ногу. Адже буде йтися не просто про російсько-українську війну, а про здатність США впливати на ключові безпекові процеси у світі. Ця війна занадто міцно пов'язана з іншими міжнародними подіями, аби Трамп міг так легко вийти з неї, не породивши сумніви, що нинішній Білий дім зараз взагалі на щось здатний. Не випадково новини про російсько-українську війну вже більше трьох років безальтернативно потрапляють у перші заголовки всіх світових медіа.

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Дистанціонування від російсько-української війни означатиме фактичний вихід США з європейських справ. А, отже, означатиме і запрошення Китаю взяти у них участь. Насамперед, через посилення економічних зв’язків, а потім, хто знає, може і безпекових. Адже Пекін впливає на бажання Путіна вести подальші війни, а, як може незабаром з’ясуватися, Вашингтон, навпаки, не може на нього впливати.

Долучаючись до європейських справ і євроринку не США, а Китай стане "великим".

Схожі процеси відбудуться і в інших регіонах. "Велич" США буде поставлена під сумнів і у іранському питанні, і в Азії, і навіть у відносинах США з найближчими сусідами.

Так, після митного "бліц-кригу" Трампа я можу легко повірити у те, що США зможуть оголосити про вихід з переговорного процесу у російсько-українській війні.

Але від цього Вашингтон не здобуде, а втратить. Бо на і без того послабленому тарифною війною міжнародному авторитеті США буде поставлений жирний штамп "неспроможний".