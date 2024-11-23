Трамп выбрал инвестора на главу Минфина, а журналистку Fox News – главной среди врачей: новые назначения

Новоизбранный президент Дональд Трамп продолжает активно создавать свою команду. Недавно он объявил кандидатов на должность министра финансов США, руководителя управления контролем за продуктами и лекарствами и министра труда.

Видео дня

Также появились кандидаты на должность главы Министерства жилищного строительства и городского развития и был избран главврач в администрации Трампа. Об этом сообщают Bloomberg, ABC News и Truth Social.

Министром финансов США стал руководитель хедж-фонда Key Square Group Скотт Бессент. Он известен своей позицией по пересмотру валютной политики США, хотя выступает против активного обесценивания доллара. Бессент критиковал администрацию президента Джо Байдена за подходы к управлению государственным долгом и призвал к расширению политики "френдшоринга", предполагающей создание дифференцированных условий торговли с партнерскими странами.

Руководителем управления по продуктам и лекарствам США стал Марти Макари. Он является известным хирургом и писателем из Университета Джонса Хопкинса, выступавшим против карантинных ограничений.

Во время пандемии COVID-19 Макари регулярно выступал на Fox News и публиковал статьи, где критически оценивал эффективность локдаунов и ношение масок. Макари также критикует современную пищевую промышленность США, отмечая, что продукты ультра-переработаны и содержат пестициды.

Республиканка Лори Чавес-Деремер из Орегона стала министром труда в Америке. Она – одна из немногих членов Конгресса от Республиканской партии, которая была соавтором Закона о защите права на организацию (PRO). Этот застрявший в комитете законопроект должен был "выпотрошить" законы о праве на труд почти в 30 штатах и ​​облегчить работникам объединения в профсоюзы.

На должность главы Министерства жилищного строительства и городского развития новоизбранный президент назначил бывшего игрока НФЛ и чиновника Белого дома Скотта Тернера.

Сейчас он возглавляет Центр образовательных возможностей при Институте политики "Америка прежде всего" – независимой организации, тесно связанной с переходной командой Дональда Трампа, участвовавшей в формировании его президентской программы.

Пост главного врача в администрации президента займет Джанетт Нешейват. Она является медкорреспондентом Fox News и медицинским директором сети центров неотложной помощи в Нью-Йорке и Нью-Джерси CityMD.

Согласно заявлению Трампа, Нешевайт ставит целью обеспечить американцам качественную и доступную медицинскую помощь и верит в важность расширения возможностей для людей самостоятельно заботиться о своем здоровье, чтобы улучшить качество и продолжительность жизни.

Нешейват – автор книги "Вне стетоскопа: чудеса в медицине", темой которой является освещение "преобразовательной силы молитвы и преданность исцелению и служению".

Как сообщал OBOZ.UA, новоизбранный президент США Дональд Трамп через несколько дней после победы на выборах сделал целый шквал назначений на высшие должности в собственной администрации, кресла в большинстве своем получили его самые ярые сторонники. Трамп подобрал в своей второй президентской администрации тех людей, которые смогут реализовать его идеи без особых дискуссий. В принципе, именно такой подход формирования команды с его стороны и предполагался.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!