Трамп удвоил усилия по прекращению войны в Украине, – Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Дональд Трамп за последние полтора года активизировал усилия по поиску дипломатического решения в войне России против Украины.

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Об этом он сказал 27 сентября в интервью Fox News в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В интервью Стубб отметил, что ситуация стала лучше, чем до начала работы Трампа над мирным урегулированием. Он также упомянул специальных представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые участвуют в переговорах.

Дипломатические усилия

Стубб сказал, что Трамп "удвоил усилия" за последние полтора года, пытаясь найти решение для установления мира. По его словам, американский президент работает над этим вместе с Виткоффом, Кушнером и другими участниками переговоров.

Президент Финляндии также рассказал, что сам участвует в дипломатических контактах. По его словам, он вместе с премьер-министром Норвегии работал преимущественно "за кулисами", передавая информацию между Украиной, США и европейскими правительствами.

"Я думаю, что он действительно упорно работает, и, надеюсь, мы найдем решение", – сказал Стубб.

Его интервью состоялось во время дипломатической недели в Нью-Йорке, где значительное внимание уделялось войнам в Украине и на Ближнем Востоке. Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН, в то время как Вашингтон продолжал попытки возобновить переговоры с Москвой.

Угроза для Европы

Во время встречи с Зеленским журналисты также спросили украинского президента о возможности будущего нападения России на другое европейское государство. Зеленский заявил, что риск атак беспилотниками, ракетами или наземных операций высок для стран, граничащих с Россией или Беларусью.

Стубб, однако, заявил, что не видит фактических оснований полагать, что Россия в ближайшее время может атаковать Финляндию. В то же время он подчеркнул, что Москва продолжает предпринимать действия против Европы в иной форме.

Президент Финляндии назвал это более широкой "гибридной" кампанией, к которой, по его словам, относятся кибератаки, диверсии и повреждение подводных кабелей в Балтийском море.

"Россия пытается запугать Европу, напугать нас и проникнуть в наши головы", – сказал Стубб.

Он призвал реагировать на такие действия спокойно. Стубб пояснил, что Финляндия может придерживаться такого подхода благодаря многолетней подготовке к потенциальной угрозе с востока.

"Мы спокойны, потому что готовы", – заявил президент Финляндии.

Военная готовность

Стубб отметил, что население Финляндии составляет около 5,6 млн человек и страна много лет готовилась к потенциальной угрозе со стороны России. Он напомнил об обязательной военной службе, резерве, артиллерии, дальнобойных возможностях и разветвленной сети гражданских укрытий.

По данным Сил обороны Финляндии, численность финской армии составляет 280 тысяч военнослужащих, а в случае необходимости страна может привлечь дополнительных резервистов.

"У нас есть обязательная военная служба. Я её проходил, мой сын её проходил. У нас есть женщины, которые проходят её добровольно. У нас более 60 F-18. Мы только что приобрели 64 F-35, два из которых уже прибыли. У нас есть ракеты дальнего действия, возможности на суше, на море и в воздухе", – сказал Стубб.

Он также заявил, что Финляндия способна мобилизовать 280 тысяч военнослужащих в течение нескольких дней в случае конфликта. По его словам, страна располагает значительными артиллерийскими возможностями и гражданскими укрытиями для более чем 4,4 млн человек.

Новые истребители

За несколько дней до поездки Стубба в Нью-Йорк Финляндия получила первые два истребителя F-35, предназначенные для эксплуатации на территории страны. Они прибыли 18 сентября в авиагруппу в Рованиеми.

Всего Финляндия приобрела 64 истребителя F-35A, которые должны заменить самолеты F/A-18 Hornet. Решение о закупке правительство страны приняло ранее в рамках модернизации военно-воздушных сил.

Стубб заявил, что финские военные возможности созданы в связи с оценкой угрозы со стороны России. Он также отметил, что членство Финляндии в НАТО усиливает систему сдерживания.

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года после отказа от многолетней политики военного неприсоединения, которую страна пересмотрела после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Поддержка Украины

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября Стубб заявил о необходимости продолжать поддержку Украины. Он назвал "Коалицию желающих", которая поддерживает Украину, особенно важной для себя.

По словам президента Финляндии, участники коалиции работают над достижением "справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН".

В ходе сессии Генеральной Ассамблеи Стубб также призвал Илона Маска расширить покрытие Starlink, чтобы украинские военные могли использовать спутниковую сеть в районах, где расположены российские пусковые установки баллистических ракет, в частности на территории России.

Стубб заявил, что это могло бы помочь Украине поражать установки, с которых запускают ракеты по украинским городам.

Другие конфликты

Отдельно президент Финляндии высказался по поводу Ирана. Он поддержал позицию Трампа о том, что Тегеран не должен получить ядерное оружие, а также заявил, что Иран не должен использовать прокси-силы и возможности для производства ракет.

Стубб также заявил, что конфликты вокруг России и Ирана уже нельзя рассматривать отдельно. По его словам, Москва передает Тегерану разведданные, которые Иран использовал против американских военных баз в районе Персидского залива, в то время как иранское оружие поставляется в Россию для использования в войне против Украины.

"Мы попадаем в этот замкнутый круг, где каждая часть конфликта связана с другой. Чем быстрее мы сможем завершить оба, тем лучше", – сказал Стубб.

По его словам, дипломатическая система сейчас подвергается испытанию одновременно войнами и конфликтами в Украине, Иране, Газе, Йемене и Судане.

"Это не игра с нулевой суммой. К сожалению, сейчас нам приходится иметь дело с множеством конфликтов", – сказал президент Финляндии.

Он добавил, что для Трампа это означает необходимость "работать круглосуточно".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина неоднократно просила разрешить использовать дроны с терминалами Starlink для нанесения ударов по российским военным объектам. В частности, речь шла о возможности наносить удары на расстоянии до 200 км вглубь территории РФ, в том числе по пусковым установкам баллистических ракет.

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