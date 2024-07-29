Напомню, что прошлым вице-президентом США — при Трампе — был Пенс. Поменяв Пенса на Вэнса, Трамп одновременно сменил респектабельность на дерзость. И на митинге он уже призвал своих сторонников проголосовать только в этот раз (!!!), добавив, что в случае его победы им через четыре года не нужно будет больше голосовать(!!!), потому что он это исправит (!!!).

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Проблема даже не в этих удивительных словах. Проблема в том, что половине американцев такое нравится — и именно поэтому такая наглая и дикая откровенность является в Соединённых Штатах возможной.

Казалось бы, разница между словами "республика" и "демократия" состоит лишь в том, что первое — латинское, а у второго — более древнее греческое происхождение, ведь означают они, по сути, одно и то же: "общественное дело" и "народная власть". Но у Трампа получается, что в условиях противостояния республиканцев и демократов общественным делом сейчас является то, чтобы не было народной власти.