Трамп сказал, что Украина 'получит много земли': полное заявление. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал очередное заявление относительно оккупированных Россией территорий, отметив, что Украина "получит много земли". Вместе с тем он заверил, что наше государство вернется к нормальной жизни, а убийства людей прекратятся.

Видео дня

Об этом глава Белого дома сказал в эфире Fox News. Он в очередной раз подчеркнул, что нынешняя война не должна была начинаться.

Трамп о возвращении оккупированных территорий Украине и американском оружии

"Украина вернет себе жизнь. Они перестанут терять людей, и получат много земли. Россия мощная военная держава, понимаете. Нравится это людям или нет, это мощная страна. Это гораздо большая нация. Это не та война, которую стоило начинать", – заявил Трамп.

По его словам, украинцы противостоят нации, которая превосходит их в 10 раз. Отдельно Трамп похвастался "лучшей военной техникой", которая производится в США. Именно благодаря предоставленному американскому вооружению, "украинские солдаты были невероятно храбрыми", убежден американский лидер.

"У них есть ракеты Patriot, которые являются лучшими в мире. Все оборудование, которое мы производим, является лучшим оборудованием в мире. Поэтому бы дали им много оборудования", – отметил он

Также Дональд Трамп отметил, что россияне захватили значительные украинские территории, в частности, "Донбасс сейчас на 79% принадлежит и контролируется РФ".

Что предшествовало

18 августа, Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Гарант подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

После переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. По завершению разговора Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Позже Трамп заявил, что не планирует участвовать во встрече между Зеленским и Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на двусторонних переговорах первый должен продемонстрировать "гибкость", другой же "быть хорошим".

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами в Белом доме украинский президент сделал заявление. Он подчеркнул, что прежде всего Украине нужен мир – надежный и длительный, и это основная цель его визита.

