Еще пол года назад лидер республиканцев пытался поразить бункерного своей агрессивной самоуверенностью, однако сегодня взял на вооружение пушистый оптимизм: вместо "я ему скажу [прекратить войну]…", "если он не послушает, то [дам Украине безлимитное оружие]…" сегодня артикулируется неуверенность, – "все зависит от путина". Но это не значит, что Америка стала слабее, просто следующий президент определяется приоритетами.

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Днями Трамп намагався вкотре відповісти на запитання про стратегію припинення бойових дій в Україні. Його позиція виглядала доволі пасивною: "Ну… є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна…". Далі — сподівання, що кремлівському диктаторові теж набридло все місиво війни: "Я не можу уявити, що він в захваті від того, як все відбулося, для нього це також минуло не дуже добре".

47-мий президент США намагається показати, що контролює ситуацію по "угоді століття" — досягненню миру в Україні. Мовляв, збирається зустрітися з путіним "дуже швидко" після вступу на посаду, і канал спілкування з російським диктатором працює по повній, наче "Північний потік" до підриву невідомими робінгудами. Майк Волтц, конгресмен і майбутній радник з нацбезпеки, уточнив, що зустріч президентів очікується найближчими днями чи тижнями", підготовка триває "повним ходом".

Але… кремль на такі дипломатичні загравання Мар-а-Лаго (де розташована резиденція Трампа) крутить носом. Мовляв, ніякої предметної підготовки до зустрічі не ведеться, передумов для таких перемовин немає, до 20-го (дня інавгурації) говорити про щось передчасно. У перекладі з кремлівської людською це означає одне: поспішати московити будуть повільно, і збираються виставити Трампу великий чек за його бажання поспіхом замирити РФ та Україну.

Тоді як "47-мий" навпаки, - поспішає, бо намагається перекроїти світ (принаймні робить такі заявки), прагнучи покарати Китай за всі його економічні гріхи (https://t.me/orestokratiia/1063) та форматнути карту політичних настроїв (https://t.me/orestokratiia/1064)Європи. (https://t.me/orestokratiia/1064) А незавершена війна в Україні його звʼязує по руках та ногах. Проте "швидкої угоди" не виходить.

Тим часом не тільки Україна, але й Старий Світ задоволено протирає руки. Трамп — судячи з усього — не примушуватиме Київ до передчасних перемовин з РФ, — твердить Bloomberg у статті "В Європі зростає оптимізм, що Трамп не кине Україну на поталу".

В статті йдеться як про настрої команди майбутнього президента, але й про його особисті запобіжники: "47" ризикує зазнати приниження, аналогічне тому, яке пережив Байден (відповідно - 46 президент) при хаотичному відході з Афганістану; по-друге, якщо росія здобуде перемогу в Україні, то це мотивуватиме Китай до агресивніших дій.

Складається враження, що підбираючись до путіна на плюшевих лапах, Трамп тим часом намагається реалізовувати альтернативний сценарій. Наприклад, він дуже виразно НЕ РЕАГУЄ на те, що команда Байдена під "дембель" обплітає санкціями тіньовий танкерний флот РФ, завдяки якому кремль обходив, точніше - обпливав - усі попередні спроби перешкодити експорту російської нафти. Танкерні санкції вважаються чи не найболючішими за весь час повномасштабки.

Це не остання метаморфоза в політичній стратегії Трампа, і не варто мати ілюзій щодо його взаємин з путіним. Просто варто знати, що зараз він перебуває саме на негативному рівні взаємин з кремлем, а далі розвидниться вже після 20-го січня, дня інавгурації. Не варто забувати, що всі ми хотіли б завершення війни, але "мир за три дні" може виявитися небезпечним.