Трамп решил сохранить роль США в НАТО и назначить нового главкома войск Альянса – Reuters

Президент США Дональд Трамп принял решение сохранить за Соединенными Штатами ключевую роль в командовании силами НАТО. Новым главнокомандующим объединенных вооруженных сил Альянса в Европе станет американский генерал, которого официально объявят в ближайшее время.

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Как сообщили источники агентству Reuters, Трамп лично проинформировал о своем решении нового генсека НАТО Марка Рютте. Это стало определенным сигналом успокоения для европейских партнеров на фоне заявлений Вашингтона о необходимости большего участия Европы в вопросах собственной безопасности.

Назначение американского генерала на должность Верховного главнокомандующего НАТО (SACEUR) позволяет сохранить историческую традицию, которая существует еще с 1951 года – со времен, когда первым командующим стал Дуайт Эйзенхауэр. В то же время Трамп продолжает настаивать на перераспределении ответственности в рамках Альянса, а министр обороны США подчеркивал, что "дядя Сэм не будет дядей-лохом".

"Не ошибайтесь: президент Трамп не позволит никому превратить дядю Сэма в "дядю-лоха"", – заявил журналистам министр обороны США Пит Гегсет во время визита в штаб-квартиру НАТО в феврале.

Тем не менее, чиновники говорят, что предупреждения США о том, что администрации Трампа нужно переключить свое внимание на Азию и национальную безопасность, являются искренними. Хотя никаких решений еще не принято, администрация президента США обсуждала возможное сокращение войск в Европе, где сегодня базируется около 80 000 американских военнослужащих.

С момента вступления в должность в январе администрация Трампа давила на Европу, чтобы она увеличила собственные расходы на оборону, заявив, что Европа должна нести главную ответственность за оборону на европейском континенте.

Ожидается, что новым SACEUR станет генерал Гринкевич - действующий директор по операциям Объединенного штаба Вооруженных сил США. Он сменит генерала Кристофера Каволи, который возглавлял военную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Решение сохранить за США обе ключевые должности, в частности в структурах НАТО и Европейского командования, поддержали и лояльные к Трампу республиканцы в Конгрессе. Два законодателя-республиканца, возглавляющие надзорные комитеты Пентагона в Конгрессе США, опубликовали редкое совместное заявление в марте, выразив беспокойство по поводу потенциального выхода США из командной структуры SACEUR.

Во время своей кампании Трамп обещал завершить войну в Украине за 24 часа. Однако со временем признал, что конфликт оказался сложнее, чем он ожидал, и переложил вину за войну на своего предшественника – Джо Байдена. Он также назвал его "сонным Джо" и "худшим президентом в истории США".

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа должна обращать внимание не на противоречивые заявления президента США Дональда Трампа, а на его действия. И, несмотря на публичные угрозы, Вашингтон пока не проводит ни одного значительного вывода американских войск из Европы, не фиксируется также признаков намерений США отказаться от ядерной защиты стран континента.

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