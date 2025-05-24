Сейчас нет альтернативы ядерному зонтику США для Европы, – Писториус

Европа должна обращать внимание не на противоречивые заявления президента США Дональда Трампа, а на его действия. И, несмотря на публичные угрозы, Вашингтон пока не проводит никаких значительных выведений американских войск из Европы, не фиксируется также признаков намерений США отказаться от ядерной защиты стран континента.

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Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил министр обороны Германии Борис Писториус. При этом он подчеркнул, что в ближайшем будущем для Европы не существует альтернативы американскому "ядерному зонтику".

Общаясь с Писториусом, интервьюер отметил, что Трамп ежедневно делает крайне противоречивые заявления и поинтересовался, насколько серьезные последствия может иметь для Германии подобная ненадежность некогда надежного союзника – США. Министр обороны страны парировал, что предпочитает обращать внимание не на слова, а на действия.

"Нам было бы хорошо не комментировать каждое слово администрации президента США, а вместо этого посмотреть, что она на самом деле делает. Пока нет никаких признаков значительного вывода войск из Европы или отказа от ядерного сдерживания (подобные угрозы Трамп ранее озвучивал. – Ред.). Так, администрация Трампа коммуницирует иначе, чем другие правительства США. И да, в трансатлантических отношениях возникла новая неопределенность. Но это должно лишь укрепить нашу веру в то, что мы, европейцы, должны больше полагаться на себя", – констатировал Писториус.

Он отметил, что текущее изменение основного фокуса внимания США и смещение его из Европы могло стать неожиданностью разве для тех, кто мало интересовался политическими процессами на протяжении последних лет. Что, по мнению Писториуса, тем более не снимает ответственности с европейских политиков, которые не готовились к этому заранее.

"В конце концов, одно было понятно уже много лет: в среднесрочной перспективе американцы будут больше вовлечены в Индо-Тихоокеанский регион – что также соответствует нашим интересам в отношении свободы торговых путей - и соответственно меньше в Европу. По этой причине, а также потому, что мы сделали слишком мало за последние десятилетия, логично, что европейцам следует уделять больше внимания собственной безопасности в будущем, чтобы уровень обычного сдерживания мог оставаться неизменным или даже расти", – подчеркнул глава немецкого оборонного ведомства.

Тогда журналист отметил, что политика действующей администрации Белого дома вызывает также сомнения в лояльности США к НАТО, на фоне чего президент Франции Эммануэль Макрон даже начал обсуждение потенциального размещения на территории европейских стран французского ядерного оружия – на случай, если Вашингтон решит лишить ЕС своей ядерной защиты.

Писториус подтвердил, что обсуждение продолжается, однако в ближайшей перспективе нахождение альтернативы американскому "ядерному зонтику" для ЕС он считает невозможным.

"Мы очень заинтересованы в углубленном диалоге с нашими близкими партнерами по ядерным вопросам и ведем его конфиденциально. Я считаю, что публичные обсуждения этого вопроса являются неправильными. Однако, прежде всего, американский ядерный зонтик для Европы невозможно заменить в ближайшем будущем, и мы не должны создавать впечатление обратного", – подчеркнул министр обороны Германии.

Напомним, ранее в этом месяце Макрон рассказал, каким видит французский "ядерный зонтик" над странами Европы.

Он считает, что теоретически Франция в теории может разместить свои самолеты с ядерным оружием на территории других стран Европы, подобно тому, как Соединенные Штаты Америки делятся своим "ядерным зонтиком": американское ЯО сейчас размещено на территории Бельгии, Германии, Италии и Турции.

Макрон отметил, что готов к началу предметных дискуссий, однако подчеркнул, что "Франция не будет платить за безопасность других".

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