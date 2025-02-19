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Блог | Трамп подыграл президенту Зеленскому
Все что я могу сказать.
Этой ночью - своим хамством по отношению к Украине, украинцам и Зеленскому.
Трамп очень подыграл президенту Зеленскому.
И когда бы не состоялись выборы, за Зеленского проголосует гораздо больше людей, чем планировало еще вчера вечером.
Ибо оскорблять и унижать действующего Президента воюющей Украины не имеет права никто.
Тем более – союзник Путина и путинской России.
А то, что он публично в хамской форме унижает Украину и восхваляет Россию - только еще раз доказывает мне один простой факт.
Плох он или хорош.
Зеленский не сдал нас ни в 24.02.2022, ни в Мюнхене.
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