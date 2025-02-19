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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Блог | Трамп подыграл президенту Зеленскому

Встреча Зеленского с Трампом

Все что я могу сказать.

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Этой ночью - своим хамством по отношению к Украине, украинцам и Зеленскому.

Трамп очень подыграл президенту Зеленскому.

И когда бы не состоялись выборы, за Зеленского проголосует гораздо больше людей, чем планировало еще вчера вечером.

Ибо оскорблять и унижать действующего Президента воюющей Украины не имеет права никто.

Тем более – союзник Путина и путинской России.

А то, что он публично в хамской форме унижает Украину и восхваляет Россию - только еще раз доказывает мне один простой факт.

Плох он или хорош.

Зеленский не сдал нас ни в 24.02.2022, ни в Мюнхене.

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