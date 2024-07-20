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Блог | Трамп — пластилин мира. Улица Фарион в Харькове
1. Не стоит демонизировать Трампа. Мы же не хотим иметь дело с демоном. Трамп пока ещё пластилин. Что из него все вместе сделаем, то и будет.
Разговаривать можно даже с Ди Вэнсом. Если доказывать, а не скулить. Он упрямый, но способный воспринимать. Умеющий убеждать других, а он именно такой, знает цену настоящим аргументам и уважает их. Гораздо больше, чем тупые штампы.
2. Она любила Украину и Украинский Язык. По-сумасшедшему, фанатично.
В постоянных конфликтах — так жила и так искала себе смерть.
Нашла.
Когда-то в Харькове её именем назовут улицу. Не только в Харькове, но в Харькове тоже. Конечно, не завтра и даже не послезавтра, но назовут. Это будет очередной победой над мордором.
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