1. Не стоит демонизировать Трампа. Мы же не хотим иметь дело с демоном. Трамп пока ещё пластилин. Что из него все вместе сделаем, то и будет.

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Разговаривать можно даже с Ди Вэнсом. Если доказывать, а не скулить. Он упрямый, но способный воспринимать. Умеющий убеждать других, а он именно такой, знает цену настоящим аргументам и уважает их. Гораздо больше, чем тупые штампы.

2. Она любила Украину и Украинский Язык. По-сумасшедшему, фанатично.

В постоянных конфликтах — так жила и так искала себе смерть.

Нашла.

Когда-то в Харькове её именем назовут улицу. Не только в Харькове, но в Харькове тоже. Конечно, не завтра и даже не послезавтра, но назовут. Это будет очередной победой над мордором.