'Трамп не сказал нет': Зеленский надеется, что США все-таки передадут Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом не получил желаемого – разрешения закупить ракеты большой дальности Tomahawk для Сил обороны. Но это все еще может произойти.

В интервью NBC News, записанном после визита в Белый дом, глава Украинского государства высказался довольно оптимистично. Он не исключает, что решение лидера США может измениться.

"Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но сегодня он не сказал "да", – заявил Зеленский.

Как отметили журналисты американского издания, желание Украины получить Tomahawk звучит на фоне активных российских дроновых и ракетных обстрелов по инфраструктуре, в частности энергетической, и начавшихся после этого перебоев с электричеством по всей стране.

Кремлевский диктатор Владимир Путин предупреждал, что поставки Tomahawk Россия будет рассматривать как "качественно новый этап эскалации".

Зеленский заявил NBC News, что оснащение украинских военных американскими дальнобойными ракетами вызывает у Путина серьезную обеспокоенность.

"Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты поставят нам Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их применим", – отметил президент.

Что нужно знать об этом оружии

Tomahawk – американская дозвуковая крылатая ракета большой дальности. Современные варианты имеют приблизительную дальность 1 600 – 2 500 км, тогда как старые или специализированные модификации имели другие показатели.

Ракета летит на малых высотах, огибая рельеф, что затрудняет ее обнаружение радарами. Навигация совмещает инерционную систему, обеспечивая точность около 5–10 метров. Tomahawk может нести фугасные или кассетные боевые части.

Это преимущественно морская ракета, которую запускают с кораблей или подводных лодок.

Ранее наше издание собрало все, что нужно знать о Tomahawk и о перспективах их применения Украиной.

