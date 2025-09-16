Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, – Рубио

Президент США Дональд Трамп, вероятно, проведет новую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это может произойти уже на следующей неделе.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры могут состояться во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет AFP.

По словам Рубио, Трамп продолжает рассматривать возможность выступить посредником в достижении мирного соглашения между Украиной и Россией с участием президента РФ Владимира Путина.

Рубио отметил, что американский лидер имел "множество телефонных разговоров с Путиным и многочисленные встречи с Зеленским". Следующий раунд переговоров, вероятно, состоится в Нью-Йорке во время сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Есть вероятность, что президенты снова встретятся на следующей неделе в Нью-Йорке", – сказал Рубио журналистам во время визита в Израиль.

Что предшествовало

Ранее Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается ввести в заблуждение Соединенные Штаты и планирует продолжать свою агрессивную войну против Украины. Встреча главы Кремля с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске доказала, что военный преступник не платит справедливую цену за свои поступки.

Он выразил разочарование тем, что Запад не усилил давление на Кремль, даже несмотря на рост масштабов российских атак на Украину. На вопрос, подтвердил ли саммит Трампа и Путина на Аляске ошибочность такого подхода, президент Украины без колебаний заявил, что Путин фактически не несет никакой ответственности за свои действия.

15 сентября в своем традиционном вечернем видеообращении Зеленский призвал международных партнеров принять решения, которые все равно придется принимать. Он подчеркнул, что промедление с санкциями и поставками оружия только играет в пользу Кремля.

Как писал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп впервые после победы на выборах назвал Россию агрессором. Об этом он сказал, когда размышлял о потерях России и Украины.

"На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Несколько больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", – заявил американский лидер.

