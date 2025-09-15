'Иначе Путин будет воспринимать это как разрешение воевать': Зеленский призвал партнеров принять 'решения, которые все равно придется принимать'. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров принять решения, которые все равно придется принимать, чтобы остановить российскую агрессию. Об этом он заявил в своем обращении 15 сентября, подчеркнув, что промедление с санкциями и поставками оружия лишь играет на пользу Кремлю. Глава государства отметил, что следующая неделя должна стать активной на дипломатической площадке Генеральной ассамблеи ООН.

Вечернее обращение президента было опубликовано в его официальном телеграм-канале, а также на ресурсах Офиса главы государства. В речи Зеленский поблагодарил страны, которые уже действуют решительно, и подчеркнул:

"Если на затягивание войны Россией нет действительно ощутимого ответа мира, если санкции и тарифы откладываются, если российская армия безнаказанно запускает дроны уже и по Польше, это Путин и в дальнейшем будет воспринимать как разрешение воевать. Хочу поблагодарить партнеров, которые на сильных позициях, которые реагируют, а не ждут. Действовать надо".

По словам главы государства, приоритетами на вторую половину сентября и октябрь являются поставки систем ПВО, ракет к ним и реализация договоренностей, достигнутых на "Рамштайн" и во время встреч в Вашингтоне и Париже. Президент подчеркнул, что к зиме Украина должна выполнить на сто процентов все соглашения по защите неба и наращиванию производства дронов.

Зеленский также сообщил, что правительство работает над расширением военно-промышленного сотрудничества со странами Северной и Западной Европы. По его словам, впервые в истории Украина создает совместные оборонные производства с партнерами – от Дании до Германии и Великобритании.

Отдельно Президент отметил программу PURL, которая позволяет закупать американское вооружение, уже профинансированную более чем на 2 миллиарда долларов:"Программа PURL, которая дает нам возможность покупать американское оружие. Более 2 миллиардов долларов уже в программе, еще полтора миллиарда объявлены. Мы ждем этих поступлений и, соответственно, поставок".

Отдельно Президент остановился на теме украинских беспилотников, которые уже доказали свою эффективность на поле боя. Он отметил, что Украина предложила партнерам инвестировать в собственное производство и одновременно развивать промышленные комплексы за рубежом. Такие совместные проекты впервые в истории позволят нашему государству создавать современные оборонные мощности вместе со странами–лидерами. Одним из партнеров уже стала Дания, а другие инициативы готовятся в Северной Европе.

Зеленский также сообщил, что продолжается работа с балтийскими странами и государствами Западной Европы – среди них Нидерланды, Германия и Великобритания. Украина рассчитывает на расширение этого круга сотрудничества и закладывает основы для долгосрочных оборонных партнерств. По словам Президента, такой подход позволит не только обеспечить армию современными дронами, но и укрепить промышленную базу на годы вперед.

Президент обратил внимание, что Россия не сокращает военных планов и только усиливает агрессивные шаги. В этих условиях, по его мнению, только общий потенциал Европы в союзе с США способен гарантировать надежную защиту. Зеленский призвал партнеров не откладывать решений, ведь каждая пауза в санкциях или военной помощи Москва трактует как сигнал к дальнейшей войне.

"Мы все видим, что Россия не собирается сокращать свою военную машину, не хочет ее останавливать, строит дальнейшие агрессивные планы. Только сильный и общий потенциал Европы – в союзе с Америкой, с другими партнерами нашего континента – может быть надежной защитой", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Зеленский призвал Европу, Соединенные Штаты Америки, страны G7 и G20 перестать искать оправдания относительно санкций против России. Украина рассчитывает на сильные шаги партнеров, подчеркнул он, и санкционное давление – один из шагов к миру.

Ранее мы рассказывали, какие имеют успехи Вооруженные силы Украины на Сумщине. Кроме того, Россия теряет много своей техники и военных на Харьковщине. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал вчера в традиционном обращении.

