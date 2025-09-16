'Путин хочет обмануть США': Зеленский оценил последствия саммита на Аляске и объяснил, почему Трамп неохотно давит на Россию

Российский диктатор Владимир Путин пытается ввести в заблуждение Соединенные Штаты и планирует продолжать свою агрессивную войну против Украины. Встреча главы Кремля с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске доказала, что военный преступник не платит справедливую цену за свои поступки.

Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News. Гарант убежден, что Трамп избегает усиленного давления на Путина, опасаясь, что это может помешать усилиям по прекращению войны.

Глава Кремля чувствует свою безнаказанность

Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что Запад не усилил давление на Кремль, даже несмотря на рост масштабов российских атак на Украину. На вопрос, подтвердил ли саммит Трампа и Путина на Аляске ошибочность такого подхода, президент Украины без колебаний заявил, что Путин фактически не несет никакой ответственности за свои действия.

"Он должен был потерпеть поражение в этой войне и остановиться. Вместо этого он получил деизоляцию. Он точно хочет обмануть США. Он делает все возможное, чтобы избежать санкций, чтобы помешать США и Трампу ввести санкции против него", – заявил Зеленский.

Глава украинского государства считает, что американский лидер избегает жесткого давления на Путина, опасаясь навредить попыткам остановить войну. По его мнению, такой подход является ошибочным во взаимодействии с российским президентом.

"Он (Путин. – Ред.) понимает силу. Это его язык. Это язык, который он понимает. Он не разговаривает на многих языках, но это язык силы, который он понимает..." – подчеркнул он.

Украинский лидер отметил, что стремление Трампа переложить основное экономическое давление на Европу путем отказа от закупки российских энергоносителей и введения тарифов для других импортеров, в частности Китая и Индии, выглядит логичным, но "сверхдержава не должна ждать действий других".

Трамп, со своей стороны, призвал страны ЕС полностью прекратить закупку российской нефти и газа, заявив, что только после этого рассмотрит возможность введения новых санкций против Москвы.

"Я думаю, что США достаточно сильны сами по себе. Они могут сделать это быстрее, и все, чего сейчас не хватает, – это мощного пакета санкций со стороны США", – подчеркнул президент.

Напомним, 15 сентября в своем традиционном вечернем видеообращении Зеленский призвал международных партнеров принять решения, которые все равно придется принимать. Он подчеркнул, что промедление с санкциями и поставками оружия только играет в пользу Кремля.

Как писал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп впервые после победы на выборах назвал Россию агрессором. Об этом он сказал, когда размышлял о потерях России и Украины.

"На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Несколько больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", – заявил американский лидер.

