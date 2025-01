Аргентинский левак, адепт "теологии освобождения", дослужившийся до поста Посланника Господа Бога на Земле, с простодушной откровенностью поведал городу и миру, что же от сражающейся Украины так настоятельно требует, но пока ещё стесняется четко сформулировать разномастная мировая общественность.

Не мира, а КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ требуют два противоположных крыла американского политикума – левые прогрессисты и правые изоляционисты – с двух флангов разъедающие традиционный атлантический центр глубинного американского государства.

Не мира, а КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ требуют лидеры Центральной Европы, недостойные наследники венгерской (1956) и чехословацкой (1968) революций.

Не мира, а КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ требует растущая с каждым днем выборка очень хороших русских: Шлосберг, Яшин, Явлинский, Латынина, Собчак, Шульман... Некоторые из них как бы гарцуют перед своими воображаемыми избирателями на каких-то мифических будущих выборах. Другие увлеченно реализуют свои застарелые имперские антиукраинские комплексы.

Разберем основные тезисы этой всемирной мафии "мира".

Первый основополагающий:

Украина никогда не сможет вернуться на свои границы 1991 года или даже на линию 24 февраля 2022 года. Да не сможет, если США, Запад в целом будут так же дозированно и "взвешенно" как в прошедшие 3 года тяжелейшей для Украины войны выделять военную помощь стране, в одиночку телами своих воинов прикрывающей весь этот долбанный Запад от рашистской агрессии.

Но очень даже сможет при значительном, но вполне доступном экономически и требующем всего лишь элементарной политической воли усилении союзнической поддержки. Прежде всего, немедленном предоставлении Украине пары сотен современных самолетов, обслуживаемых экипажами западных пилотов-контрактников. Именно так ставить и решать задачу Победы Украины призывает своих коллег президент Франции Макрон.

Но вернемся к сегодняшнему дню, когда мировая тусовка хороших людей уговорила себя многократным повторением, что Победа Украины (восстановление ее территориальной целостности) невозможны и, следовательно, необходимо остановить бессмысленную бойню и "заморозить" конфликт. В качестве вдохновляющего образца приводится "замораживание" корейской войны, заключенное в июле 1953 года и действующее до сегодняшнего дня.

Ответственность за реализацию украинского "замораживания" берет на себя команда избранного президента Трампа. Но Трамп совершает в отличие от президента Эйзенхауэра, обеспечившего "замораживание" войны и последовавшее за ним 70 -летнее безопасное процветание Южной Кореи, две принципиальных (и я добавил бы предательских) ошибки.

Во-первых, он позиционирует себя не как сторону конфликта в развязанной тоталитарными режимами против Свободного мира 4-ой мировой войне, а как некоего беспристрастного посредника, готового поощрять или наказывать обе стороны в зависимости от их готовности придти к соглашению.

И уж тем более генерал Эйзенхауэр никогда не стал бы обсуждать с коммунистическими бандитами (Ким, Мао, Сталин) гарантии безопасности, которые он предоставит Южной Корее. Он обсудил их с Южной Кореей, подписал договор о совместной обороне и оставил на ее территории 100-тысячный экспедиционный корпус США.

Команда же Трампа начинает с публичных заверений Путина, каких гарантий безопасности Украина никогда не получит (озвученный план Венса). Что чрезвычайно вдохновляет диктатора, открывая для него возможность добиться своей маниакальной цели – уничтожения украинского государства, которую он не смог достичь чисто военным путем, а именно:

Путин согласовывает с Трампом (а скорее всего уже согласовал через посредничество Карлсона и Орбана) план "замораживание" + гарантии беззащитности Украины. Трамп, под угрозой прекращения поставок оружия, пытается навязать его Украине, в стране развивается острый политический кризис. В обстановке огромной усталости украинцев от войны и перспективы потери поддержки Запада в обществе возникнет запрос на украинского Петена-Кадара-Гусака-Ярузельского. Все нарративы для такого актора уже подготовлены, например, публицистикой Арестовича.

Кстати все перечисленные исторические персонажи были, лишь в ретроспективе, названы предателями, а появлялись на авансцене вполне искренне как спасители Отечества, готовые ради сбережения нации вступить в сотрудничество с фашистским агрессором.

Меньше всего я хотел бы из вашингтонского далека призывать к войне до последнего украинца.

Я прекрасно понимаю, как бесконечно устало украинское общество. Но я настоятельно призываю всех потенциальных украинских петенов и кадаров не торопиться со своими инициативами. В ближайшее время стратегическая перспектива может кардинально измениться.

Довольно быстро, уже к началу февраля Трамп убедится, что он не сможет достигнуть согласованной позиции Путина и Зеленского по "замораживанию конфликта". Зеленский – за "замораживание" и реальные физические гарантии безопасности остающейся части Украины. Путин – за замораживание и устраивающие его гарантии беззащитности Украины.

В соответствие с высказанной им неоднократно концепцией Трамп должен будет назвать "виновника" срыва переговоров и соответственно "наказать" его. Трамп никогда не был замечен в добром отношении к Украине. Самые близкие к нему люди (Вэнс, Маск, Карлсон, Дональд Трамп-младший) – отъявленные украинофобы. Но с минимальным большинством в обеих палатах Трамп просто не может себе позволить игнорировать четко выраженную позицию рейгановского проукраинского крыла республиканской партии (Маккол, Роджер, Тернер, Хейли, Помпео):

"Мы не можем позволить себе проиграть эту битву. Украинцы сражаются за наши национальные интересы, а мы предаем их".

We can't afford to lose this fight. Ukrainians are fighting for our national interests and we are betraying them."

Через месяц с небольшим мы узнаем, чем завершится это внутриреспубликанская дискуссия. Но лидеры Европы, над которыми в случае предательства Вашингтоном Украины нависает смертельная угроза, не собираются пассивно дожидаться ее результатов. Да, Запад способен предавать поверивших ему и его идеалам. Примеров масса. Но европейцы, десятилетиями мечтавшие о европейской армии, не могут в критический момент своей Истории покончить коллективным самоубийством, отказав в физической боевой поддержке чудом возникшей Европейской армии, три года в одиночку защищающей их от нашествия рашистской Орды.

Или для того, чтобы достойно противостоять гниде, выползшей из слизи питерской подворотни, обязательно быть азиатами? Как Эрдоган и Алиев?