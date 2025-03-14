Трамп давит на Путина, чтобы тот поступил правильно – Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последнее время "давит" на российского диктатора Владимира Путина в надежде добиться согласия страны-агрессора РФ на прекращение огня в Украине. Так утверждают в администрации президента США, хотя и не уточняют, какое конкретно давление осуществляется.

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В частности, о "давлении" заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она одновременно опровергла слова Трампа о якобы состоявшемся в эти дни личном контакте с Путиным и подтвердила, что спецпосланник американского лидера Стиван Виткофф провел переговоры с российским диктатором.

"Разговора президента Трампа с Путиным пока не было", – отметила представитель Белого дома.

По ее словам, "сегодня в расписании президента этого тоже нет, но это всегда может измениться".

"Президент Дональд Трамп давит на Путина и на россиян, чтобы они поступили правильно, а именно – чтобы подписали или согласились на перемирие, предложенное накануне в Кремле американской делегацией", – сказала она.

Сам Трамп утверждает, что имел "очень хорошие, продуктивные дискуссии" с главарем Кремля, из-за чего "есть очень хороший шанс, что эта ужасная кровавая война может наконец закончиться".

Он также сказал о "тысячах украинских военных, которые полностью окружены российскими военными и находятся в очень плохом и уязвимом положении". Вероятно, американский президент имел в виду Курскую операцию ВСУ.

"Я настойчиво просил президента Путина пощадить их жизнь. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны", – отметил Трамп, но не добавил, был ли ответ на эту просьбу.

На последнем брифинге из Белого дома американский президент также сказал, что Путин согласится на прекращение огня. Такое предположение Трамп сделал, потому что, по его мнению, американец "достаточно хорошо знает" российского диктатора.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп также снял со стола переговоров об окончании войны вопрос вступления Украины в НАТО. Это подтвердил генсек альянса Марк Рютте после встречи с лидером Соединенных Штатов.

Напомним, 11 марта Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Там украинская сторона согласилась на предложение Соединенных Штатов ввести временное прекращение огня на 30 дней – при условии его принятия и одновременного выполнения Россией.

Путин ответил только 13 марта. Он заявил, что во время 30-дневного потенциального перемирия Украина не должна проводить мобилизацию. Также он назвал другие "гарантии", которые якобы необходимы России.

В ответ президент США Трамп сказал, что хочет видеть от главы Кремля реальное прекращение огня, а не просто очередные заявления.

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