'Привлечь НАТО будет сложно': Рютте после встречи с Трампом рассказал о гарантиях безопасности для Украины. Видео

Президент США Дональд Трамп снял из повестки дня переговоров вопрос вступления Украины в НАТО. Это подтвердил генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте после встречи с лидером Соединенных Штатов.

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Об этом Рютте сказал в интервью для Bloomberg, обнародованном в пятницу, 14 марта. Он также заявил, что поддерживает Трампа в его попытках прекратить войну в Украине.

Журналистка спросила Рютте, действительно ли президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО. На что он коротко ответил: "Угу".

Развивая тему, журналистка сказала, что в таком случае Украина имеет право запрашивать гарантии безопасности.

"Есть много способов сделать это, но я считаю, что привлечь НАТО будет сложно", – ответил Рютте.

При этом он приветствовал миротворческие усилия Трампа и заявил, что переложение им ответственности на Европу за собственную оборону только пойдет на пользу НАТО. По его мнению, "Трамп полностью предан Альянсу".

Генсек НАТО также выразил надежду, что отношения с Россией "в итоге должны быть нормализованы" после войны.

"Это нормально, если бы война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы возобновить нормальные отношения с Россией", – сказал Рютте.

В то же время он подчеркнул, что на Россию нужно продолжать давить, чтобы заставить ее серьезно отнестись к переговорам.

"Мы должны продолжать давление на них, чтобы убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами", – добавил Марк Рютте.

Издание отмечает, что накануне Рютте встречался с Дональдом Трампом в Белом доме. Основной темой переговоров стало возможное прекращение огня в Украине при посредничестве США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Марк Рютте уверял, что НАТО работает с Украиной, приближая ее к членству в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что победа нашей страны в войне это "жизненно важно" для совместной безопасности.

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