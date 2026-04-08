'Торги за несколько квадратных километров': Вэнс призвал Украину и Россию к территориальным уступкам

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия должны пойти на территориальные уступки ради завершения войны. По его словам, сейчас речь идет фактически о "споре за несколько квадратных километров", который не стоит дальнейших человеческих потерь и экономических последствий.

Соответствующее заявление он сделал во время визита в Венгрию. Там Вэнс восхвалял премьер-министра Виктора Орбана.

Комментируя войну в Украине, Вэнс выразил разочарование позицией части европейских политиков. По его словам, многие из них не проявляют достаточного интереса к урегулированию конфликта.

В то же время он отметил, что отдельные лидеры все же присоединились к поиску решений. В частности, он упомянул премьер-министра Италии Джорджию Мелони, а также некоторые западноевропейские столицы, которые, по его словам, работают над этим вопросом непублично.

Отдельно Вэнс отметил роль Орбана, который, по его словам, "помог США глубже понять ситуацию".

Американский вице-президент подчеркнул, что дальнейший прогресс в мирном урегулировании зависит не только от международных партнеров, но и непосредственно от Украины и России. Он дал понять, что стороны должны самостоятельно принять решение о дальнейших шагах.

"И россиянам, и украинцам я сказал бы следующее: сейчас мы говорим о споре из-за нескольких квадратных километров территории. Стоит ли это потери сотен тысяч молодых россиян и украинцев? Стоит ли это дополнительных месяцев или даже лет высоких цен на энергоносители и экономическую катастрофу?" – отметил Вэнс.

По его словам, США считают, что ответ на этот вопрос является отрицательным. В то же время он подчеркнул, что для достижения мира необходима готовность обеих сторон к компромиссу.

Вэнс также добавил, что президент США Дональд Трамп вместе с Виктором Орбаном продолжат работать над мирными инициативами. Впрочем, по его словам, роль США заключается в создании возможностей для диалога, тогда как окончательное решение должны принять непосредственно стороны конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Джей Ди Вэнс заявил, что был возмущен информацией о якобы намерении президента Украины Владимира Зеленского отправить солдат в резиденцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политик назвал такие действия неприемлемыми и скандальными.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что его венгерский коллега Виктор Орбан заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что он "к его услугам в любом вопросе". Глава правительства Венгрии подтвердил, что это соответствует действительности.

