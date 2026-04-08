Вэнс пожаловался, что Зеленский 'собирался отправить солдат в резиденцию Орбана', и заговорил о 'страданиях' венгров. Видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что был возмущен информацией о якобы намерении президента Украины ВладимираЗеленского отправить солдат в резиденцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политик назвал такие действия неприемлемыми и скандальными.

Об этом Вэнс заявил во время публичного выступления. По его словам, он узнал о заявлении украинского президента от Виктора Орбана. После этого, как отметил политик, он проверил информацию и заявил, что не мог поверить в ее правдивость.

Вэнс подчеркнул, что, по его мнению, глава иностранного государства не должен "угрожать руководителю правительства союзной страны".

"Почти не мог поверить, что это правда, но это правда. Это абсолютно скандально. Никогда не должно быть так, чтобы глава иностранного правительства или глава иностранного государства угрожал главе правительства союзной страны. Это абсурдно, это неприемлемо", – заявил политик.

Что предшествовало

5 марта во время брифинга в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что задержка европейской помощи Украине связана с позицией "отдельного представителя Евросоюза", однако конкретных имен не назвал. По его словам, блокирование финансирования может повлиять на обеспечение украинских военных необходимым вооружением.

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и украинские воины будут иметь оружие, иначе – дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, нашим ребятам – пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке", – сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина не имеет альтернативы этим средствам и отметил, что вопрос блокирования финансирования, по его словам, не является секретом.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что его венгерский коллега Виктор Орбан заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что он "к его услугам в любом вопросе". Глава правительства Венгрии подтвердил, что это соответствует действительности.

