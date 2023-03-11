Блог | Александр Кирш: То, что республиканцы США против "безлимитных чеков" Украине, совсем не так плохо, как кажется

Новый спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Маккарти жёстко высказывается против "открытых чеков" в помощь Украине, то есть не одобряет безлимитности такой поддержки.

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Я уже отмечал, что помощь США Украине финансово не столь уж грандиозна. Однако смотреть на этот вопрос приходится сквозь призму интересов не только Украины, но и американского политикума. А он, политикум, движим в первую очередь перспективой ближайших выборов.

С учётом того, что ближайшие большие выборы в США — президентские, а оба наиболее вероятных республиканских кандидата — Трамп и Десантис — придерживаются той же позиции насчёт недопустимости "пустых чеков" Украине, данный подход с высокой долей вероятности вскоре станет демонстрировать большинство республиканских конгрессменов.

При этом всех их пугает не столько сама помощь нам, сколько её как бы безлимитность во времени и, следовательно, безлимитность её итоговой суммы. Байденовское "столько, сколько понадобится" они воспринимают как "до самых выборов", опасаясь того, что именно победа Украины накануне выборов станет главным аргументом демократического кандидата, то есть скорее всего — Байдена.

Это вовсе не означает, однако, что республиканцам выгодно позорное для США украинское поражение. Да, Байден лишится основного козыря, но не лучше будут выглядеть и республиканцы — как те, кто этому стратегическому унижению Главной страны мира прямо поспособствовали.

Гораздо лучше и тем, и другим делить не поражение, а победу. И если Украина победит уже в этом году, а не перед выборами, то республиканцы смогут сказать, что именно их большинство в Палате представителей, сформировавшееся в начале года, позволило эту Победу и ускорить, и тем самым удешевить, то есть добиться ещё и её эффективности. К моменту же выборов этот подход успеет стать устоявшимся и общенародным.

И вот именно позиция "да, помогаем, но не безлимитно" такой ускоренный подход как раз отражает. Как отражает она и строжайший контроль за тем, чтоб помощь шла по назначению. А так ли плохо для Украины, если помощь станет идти только куда надо, благодаря чему эффективно (и эффектно!) обеспечит Победу уже в текущем году?!

С такой точки зрения — интересы Украины с интересами республиканцев (причём не только "рейганистов") прекрасно пересекаются уж никак не меньше, чем с интересами демократов. Добиваться на этой основе именно двухпартийной поддержки гораздо мудрее причитаний "демократы — хорошие, а республиканцы — плохие". Плохих там — полтора Трампа и совсем немного пришибленных, но не они будут всё определять, если дружить правильно.

Слава Украине!