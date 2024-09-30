Пока была свободная минутка, прочитал программную статью в The Economist о том, как все плохо.

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Как все плохо, мы можем рассказать гораздо лучше и предметнее Экономиста, но сейчас не об этом.

Далее текст на языке оригинала.

"Ця війна не за території" — свята правда. Згоден на 100%. Ця війна на знищення, а не за території.

Але от питання, чи можна зупинити агресора, який почав війну не за території, а на знищення, погодившись (де-факто) з окупацією частини територій? Чому раптом це має зупинити московію від продовження війни (не важливо, з передишкою чи без)?

Як хтось розумний і при памʼяті може вірити в таку дурну казочку? Чим здача без бою Криму і припинення спроб деокупувати Донецьк і Луганськ після 2014 року принципово відрізняється від того, що зараз пропонує Україні редакція Економіст? Тоді де-факто Україна погодилась на заморозку. Москва не погодилась. Чому це не спрацювало тоді, а зараз має спрацювати?

В якості гарантій йдеться про членство в НАТО для України, точніше де-факто лише для неокупованої частини України. А яка реальна вірогідність, що усі держави-члени НАТО на це погодяться в якійсь осяжній перспективі? Поки що про це не йдеться взагалі. Така реальність.

Ще у статті написано про потенційну загрозу від самої України, в якій зростає "корупція і націоналізм". Саме так і написано, корупція і націоналізм. Явища одного порядку, на думку редакції Економіст. Ох уж цей страшний український націоналізм!

Шановне панство, поки що це все дуже загальні розмови без жодної конкретики і логіки. Хіба що згоден з тезою про необхідність розвитку власного ВПК, це 100%. Але потроху ніби воно і так йде, склади і нафтобази на московії не силою думки ж вибухають.

Новин поки нема. Війна триває, шановне панство.