Терехов: Нужно использовать все возможности для скорейшего достижения мира

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов выступает за скорейшее достижение мира и считает, что одним из возможных шагов может стать энергетическое перемирие на зимний период.

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Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Говоря о перспективах завершения войны и возвращения украинцев домой, Терехов подчеркнул, что дальнейшие решения в значительной степени будут зависеть от ситуации и должны учитывать настроения людей в разных регионах страны.

"Давайте смотреть по ситуации, которая будет складываться. Я сторонник мира и хочу, чтобы он наступил как можно скорее", – сказал Терехов.

Одним из возможных решений на пути к снижению угроз для гражданского населения он назвал прекращение ударов по энергетической инфраструктуре в зимний период.

"На дискуссии в ходе форума YES поднимался интересный вопрос – энергетическое перемирие на зимний период, и это тоже выход, хотя и сложный. Не наносить удары по энергетике – это уже что-то", – отметил глава АПГГ.

В то же время Терехов отметил, что этот вопрос требует взвешенного подхода. По его словам, зимой последствия ударов по энергетической инфраструктуре напрямую влияют на условия жизни людей.

"Мы сейчас сидим здесь с вами в сентябре, за окном дождь. И все уже одеты в куртки. А в декабре или январе, при минус десяти, когда у ребенка синие губы, да еще и без воды и тепла – тогда точка зрения будет совсем другой. Здесь нужно взвешенное решение, дипломатия – дело очень тонкое", – подчеркнул он.

Глава АПГГ добавил, что отношение к возможным договоренностям может различаться в зависимости от региона и ситуации с безопасностью, поэтому эти факторы также необходимо учитывать.

"Вопрос тонкий, но над ним нужно работать. Делать все шаг за шагом: мирный трек, проект соглашения, гарантии безопасности, стимулы для восстановления и все остальное", – подытожил Терехов.