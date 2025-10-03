'Теперь всем должно быть понятно': в ЕС сказали, на чьей стороне Орбан в захватнической войне России против Украины

Во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, 2 октября, венгерский премьер Виктор Орбан публично отказался признать Россию самой большой угрозой Европе. Таким образом, он "ответил на настоящий вопрос, кто в этой войне на чьей стороне". Именно так ответили лидеры европейских стран на скандальную речь венгерского чиновника.

В частности, Орбану ответили премьеры Польши и Дании Дональд Туск и Метте Фредериксен. А канцлер Германии Фридрих Мерц даже поссорился с венгром.

Что сказал Орбан

Премьер Венгрии еще перед началом саммита на импровизированной пресс-конфенеции объявил, что "ЕС решил начать войну", и что страны Евросоюза уже якобы согласовали "свою военную стратегию по победе над россиянами". Причем Орбан назвал эту стратегию "ужасной".

Естественно, что такое заявление привлекло внимание журналистов и венгра начали расспрашивать. Отвечая на вопрос о том, какие основные угрозы стоят перед Европой, Орбан сказал, что их всего две – это "экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности". А на уточняющий вопрос, считает ли он Россию угрозой для Европы, премьер-министр Венгрии ответил, что "нет, мы сильнее России".

Что ответил Туск

Одним из первых скандальное заявление Орбана прокомментировал польский премьер Дональд Туск. По его словам, после того, как Россия начала войну против Украины, "остается единственный вопрос – на чьей вы стороне". К сожалению, ответ очевиден.

"Виктор Орбан считает, что войны нет. Но настоящий вопрос не в том, есть ли война или нет. Настоящий вопрос – кто в этой войне на чьей стороне? Потому что война – это черное и белое. Когда есть война, как война между Россией и Украиной, вопрос звучит: на чьей ты стороне? Мы знаем, на чьей стороне Польша, мы знаем, на чьей стороне НАТО и вся Европа в целом. И теперь, к сожалению, мы знаем, на чьей стороне Виктор Орбан", – сказал премьер-министр Польши.

Что сказала Фредериксен

В свою очередь хозяйка саммита, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что "теперь всем должно быть понятно: Россия не остановится, пока ее не заставим", и это государство "представляет угрозу не только для Украины, но и для всех нас".

"Я знаю, что для некоторых из вас угроза со стороны России является очень очевидной и непосредственной. Для других она до сих пор кажется более отдаленной. Но никто из нас больше не может быть наивным. Эта война никогда не была только об Украине. Речь идет о Европе", – отметила лидер Дании.

Реакция Мерца

Прилюдно канцлер Германии Фридрих Мерц просто проигнорировал скандальное заявление венгра. Однако в кулуарах между ними вспыхнула ссора, утверждают источники издания Вloomberg.

В частности, немец раскритиковал заявление Виктора Орбана и обвинил премьер-министра Венгрии в срыве обсуждения потребностей Евросоюза в области безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите в Копенгагене был и президент Украины Владимир Зеленский. Глава нашего государства в первую очередь встретился именно с канцлером Германии Мерцом. Также украинский лидер встречался на полях саммита с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Антониу Коштой, премьером Дании Метте Фредериксен и другими.

