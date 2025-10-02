"Брюссельцы хотят начать войну": Орбан сделал циничное заявление о помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз отличился скандальными заявлениями. Он обвинил Брюссель в намерении начать войну в Европе. По его словам, саммит в Копенгагене связан с этой угрозой. Кроме того, он открестился от участия Венгрии в механизме репарационного займа Украине за счет замороженных российских активов.

Об этом Орбан заявил в соцсети Х, а также сделал заявление перед журналистами. По его словам, на второй день встречи в Копенгагене "ситуация серьезная", а на столе находятся "откровенно провоенные предложения".

"Копенгаген, день второй. Ситуация серьезная. На столе откровенно провоенные предложения. Они (лидеры европейских стран - Ред.) хотят передать Украине средства ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины всевозможными юридическими ухищрениями. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения четко демонстрируют, что брюссельцы хотят начать войну", – заявил венгерский премьер.

Орбан добавил, что он "твердо будет стоять на позиции Венгрии" и что считает саммит доказательством того, что "следующие месяцы будут связаны с угрозой войны".

"Нам понадобится поддержка всего нашего политического сообщества и каждого венгра, который стремится к миру", – написал премьер-министр Венгрии.

Орбан пригрозил Европе "военной машиной" России и оккупацией

Однако он не ограничился сообщением в соцсетях. После саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене Виктор Орбан заявил журналистам, что только у Венгрии из всех стран ЕС есть мирный план окончания войны в Украине, а у Евросоюза – "план войны".

Он пригрозил странам Евросоюза "военной машиной" России и оккупацией РФ.

"Они убеждены, что правы. Знаете, у них есть план войны. У них есть план, как победить россиян. Многие из этих стран никогда не были оккупированы русскими, да? У них нет физического личного опыта. Что означает война с Россией? Они никогда не были оккупированы русскими. Мы были оккупированы 40 лет, понимаете? Так что мы знаем, что стоит на кону. Но те ребята, которые никогда не были под наблюдением россиян, имеют аппетит победить россиян на передовой. Мы знаем, как выглядит военная машина России. Нам не нравится эта идея. Поэтому у нас есть мирный план. Но у других есть скорее план войны", – заявил Орбан журналистам.

Орбан отказался разделить с Бельгией ответственность за риски репарационного займа Украине

Также премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна не будет разделять ответственность с Бельгией за риски, которые могут возникнуть в связи с использованием замороженных российских активов в рамках механизма репарационного займа для Украины.

Орбан напомнил слова, высказанные премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, о том, что его страна согласится использовать замороженные российские активы для репарационного займа Украины, только если юридические риски для Бельгии будут разделены между многими странами.

"И он объяснил, что Бельгии нужна взаимная ответственность. Ни в коем случае. Мы не являемся частью этого соглашения. Мы никогда не будем касаться чужих денег. Поэтому, если Европейский Союз решит коснуться чьи-то чужие деньги и забрать их, мы точно не будем частью этого шага. Поэтому мы не несем никакой ответственности за этот шаг в будущем", – подчеркнул Орбан.

Как сообщал OBOZ.UA:

Евросоюз не готов выделить Украине 140 млрд в кредит под залог замороженных российских активов. Лидеры 27 стран-членов не достигли взаимопонимания из-за позиции Бельгии, Франции и Люксембурга, которые опасаются правовых последствий таких действий.

Ранее, в Сенат Соединенных Штатов Америки была внесена новая резолюция по замороженным в мире российским активам. Резолюция призывает исполнительную власть и лидеров стран "Большой семерки" и Европейского Союза конфисковать суверенные активы страны-агрессора России, находящиеся под юрисдикцией членов G7.

