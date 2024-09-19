То, насколько легко анонимный телеграмма канал посеял панику о терактах во Львове, лишний раз подчеркнуло остроту необходимости регулирования этой платформы.

Видео дня

Оказалось, что на третий год войны, крупный украинский город, в тысячах километров от линии фронта, может быть легко поставлен на уши из-за анонимного сообщения в Telegram, широко известном своими связями с россией.

Далее текст на языке оригинала

Вже багато сказано про небезпеки, які несуть в собі російські платформи. В 2017 році Україна зуміла в один момент вирішити схожу проблему з надпопулярними на той час російськими "однокласніками" та "вконтакті", застосувавши до них санкції. Натомість, зараз, під час активної фази війни, наша влада не може навіть почати діалог з власниками платформи про модерацію подібного контенту. Хоча б тому, що у нас навіть відсутній держорган, який мав би повноваження такий діалог вести.

Слід визнати, що влада сама багато робить для популяризації російської платформи. Кожен державний орган має свій офіційний канал в Telegram. Більшість чиновників комунікують з українцями через свої канали на цій платформі. Очевидно, що тим самим наші громадяни привчаються отримувати інформацію з Telegram, і привчаються довіряти цій інформації. І, як наслідок, люди стають легкою ціллю для ворожих спецоперацій типу тієї, яку вдалось провернути цього тижня. Що важливо - спецоперацій, які були б неможливі в будь-яких інших платформах, з яких не стирчать російські вуха.

Саме для цього ми з колегами багато місяців тому зареєстрували законопроект про регулювання платформ, через які поширюється масова інформація. Цей законопроект, запропоноване ним регулювання подібних платформ, якомога швидше має втілитись у прийнятому законі, який дозволить протидіяти подібним російським спецопераціям. Тож я вчергове звертають до колег депутатів якомога швидше доопрацювати його та винести на голосування Верховної Ради!