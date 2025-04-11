'Техническая ошибка': в Нацгвардии объяснили исчезновение фамилии Кротевича из указа о награждении

В Национальной гвардии Украины объяснили, почему фамилия бывшего начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдана Кротевича исчезла из указа о награждении орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. Там заявили, что это случилось из-за технической ошибки.

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Об этом написали на официальной странице НГУ в Telegram. Отмечается, что неточности были исправлены "в кратчайшие сроки".

"Формирование представления на награждение каждого военнослужащего или военнослужащей проходит с особой ответственностью. Однако, к сожалению, в процессе формирования пакета документов могут возникать отдельные технические ошибки. Так случилось в предварительном представлении уже бывшего начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдана Кротевича", – отметили в Нацгвардии.

Обновленное представление на награждение, как говорится в сообщении, уже направлено в Офис президента для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Напомним, что накануне Кротевич пожаловался, что его убрали из указа президента Владимира Зеленского о награждении орденом. Он утверждает, что 9 апреля его фамилия еще стояла в списке, однако на следующий день исчезла. "Тавр" предположил, что инцидент произошел из-за его позиции по замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля 2025 года Кротевич объявил, что завершает свою службу и покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов". Военный заверил, что не собирается уходить в политику и останется в военном секторе.

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