Кротевич пожаловался, что его убрали из указа о награждении орденом: в чем причина

Эксначальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич пожаловался, что его убрали из указа президента Владимира Зеленского о награждении орденом. Он утверждает, что 9 апреля его фамилия еще стояла в списке, однако на следующий день исчезла.

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Об этом боец на псевдо Тавр сообщил в своем Telegram-канале 11 апреля. Кротевич предполагает, что инцидент произошел из-за его позиции относительно замены главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

"Решил поделиться с вами одной историей – чтобы вы просто понимали, как низко могут опускаться некоторые люди. Пока я еще был на службе, командир бригады подал меня на награду. В среду, 9 апреля 2025 года, друг Калина – заместитель командира бригады – поздравил меня, отправив скриншот с официального сайта президента, где я был в списке награжденных. Дамы и господа, уже на следующий день из указа моя фамилия просто исчезла", – написал военный.

Кротевич отметил, что видит только одну причину в этой истории – это четкая позиция о снятии Сырского с должности главнокомандующего.

"Почему так произошло? Возможно, из-за моей четкой позиции по замене главнокомандующего. Хотя, если честно, других причин я просто не вижу. Но еще раз я убедился – в этой системе еще очень многое нужно менять", – подчеркнул эксначальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов".

Богдан Кротевич уверен, что Зеленский не давал указания убирать его фамилию из указа, но это мог сделать кто-то из Офиса президента без согласования украинского лидера.

Военный предполагает, что гаранту могли принести новый текст указа с другим списком имен на переподписание и объяснить, что в предыдущем была ошибка

"На самом деле – это даже смешно. Я представляю себе, как где-то кто-то бьет кулаком по столу и говорит: "Вот же, с*ка, этот Кротевич. Не любит меня. А я здесь, жесть, со второй армией мира воюю!" И все становится на свои места, для них не важно что ты заслуживаешь и делаешь, важно чтобы ты был удобным, послушным и всегда говорил "Да", – написал Кротевич.

Кто такой Богдан Кротевич

Он присоединился к подразделению "Азов" в 2014 году, начал службу в качестве пехотинца и постепенно поднялся на должность командира взвода. Участвовал в ключевых боевых операциях во время АТО/ООС, а в 2021 году стал руководителем штаба полка. За отвагу награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденом Даниила Галицкого.

После начала полномасштабной войны принял участие в обороне Мариуполя как помощник командира. В сентябре 2022 года вернулся из российского плена и сразу включился в процесс восстановления и расширения подразделения, который впоследствии превратился в 12 отдельную бригаду специального назначения "Азов".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля 2025 года Кротевич на псевдо "Тавр" объявил, что завершает свою службу и покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов". Военный заверил, что не собирается уходить в политику и останется в военном секторе.

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