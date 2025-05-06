Кандидат в президенты Польши Шимон Головня, занимающий сейчас должность спикера Сейма, поставил на место пророссийского активиста. В ходе предвыборного мероприятия мужчина пытался спровоцировать политика вопросами о войне в Украине.

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Однако вместо желаемой перепалки провокатор получил жесткий ответ от кандидата в президенты. Соответствующее видео в TikTok опубликовал Депутат сейма Польши Адриан Зандберг.

Один из присутствующих, взяв слово, начал обвинять Головню в популизме и даже заявил, что "у Польши теперь нет суверенитета". Также провокатор выдал, что кандидат в президенты якобы "толкает Польшу к войне с Украиной". Кроме того, мужчина выдал, что "украинцы грабят поляков".

Головня отметил, что Украина сейчас сражается с Россией, платя кровью, а не деньгами, чтобы Польше никогда не пришлось воевать с Путиным. Также он пристыдил провокатора за смех во время реплик о российской агрессии.

"Я не знаю, что тебе кажется таким смешным. Те дети, которые умерил в Кривом Роге? У тебя вообще есть сердце? Возникают ли у вас вообще вопросы, возникают ли у вас какие-то человеческие чувства, когда вы смотрите на такие фотографии? Неужели ты способен смеяться только над кровью этих школьников?", – заявил кандидат.

Кроме того, пророссийский активист упрекнул украинских беженцев, которые получают в Польше около 800 злотых в месяц на содержание ребенка. Однако Головня подчеркнул, что такие высказывания ни что иное, как манипуляция и российская пропаганда. Также он напомнил, что украинцы приносят в польский бюджет миллиарды злотых.

"Вы просто распространяете российскую пропаганду. Один к одному. Россияне с начала нападения на Украину говорили, что это манипуляции. Вы говорите как Лавров. Ты точно говоришь его слова. Я удивлен, что у тебя как у поляка, хватает смелости говорить такое", – возмутился Головня.

Напомним, в 2024 году мигранты из Украины внесли в бюджет Польши 15,1 млрд злотых (более 162 млрд грн). Это более чем в пять раз больше, чем украинцы получили пособия от польского правительства за год – 2,8 млрд злотых. Таким образом, чистая прибыль Польши от украинцев составляет 12,3 млрд злотых ($3,2 млрд).

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