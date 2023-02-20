Блог | Александр Кирш: Танки дадут, но их нет, самолеты есть, но их пока не дадут

Как сообщает Times, Украина в апреле из обещанных 320 танков будет иметь лишь 50-80. Остальное — потом.

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Это перекликается со словами министра обороны Великой Британии (именно так я называю эту страну по-русски!) Бена Уоллеса о том, что после принятия политического решения по поставке Украине танков сами страны НАТО неожиданно для себя обнаружили, что в рабочем состоянии их очень мало, а неизбежный ремонт поступление танков, готовых к бою, наверняка отодвинет.

Уоллесу — верю, ибо он давно уже явный друг Украины. То есть танков в нормальном виде действительно совсем немного, и об этом там действительно не знали. Страны НАТО оказались жертвами собственной беспечности: видимо, слишком долгое общение с русскими сделало их чиновников, включая военных, такими же распиздяями, как и их друзья из мордора, где такое заложено генетически.

Но тогда встаёт вопрос. Пока россия не разбомбила украинскую критическую инфраструктуру, да и просто украинские города, пользуясь вынужденной невозможностью Украины реально ответить, не пора ли в связи с неожиданной задержкой танков ускорить предоставление имеющейся в НАТО боевой авиации и снять, наконец, все навязанные нам самоограничения, куда бить можно, а куда нельзя?

Иначе выходит, что то, что можно, того нет, а то, что есть, того нельзя.

Это, между прочим, проблема не только Украины. Это и проблема тех, кого она собой защищает, — трусливых и неповоротливых западных раздолбаев. Они пуйловую наглость на горе миру взрастили, и они же её боятся. Уже сами не зная, что у них есть, а чего нет, и продолжая при этом респектабельно труситься. В нашем мире это безалабарное демократическое устёбище называется Цивилизацией. Такие вот союзники против фашистской орды.

Понимаю прекрасно, что власть Украины, прося гораздо больше, чем они нам дают, должна, однако, их благодарить даже за это. Но я не власть. Я не обязан. И могу всё называть своими именами. Помогайте нам, придурки, по максимуму, а то ведь и сами сдохнете! Вся энергия пуйла питается вашей нерешительностью.