Чем больше говорят о гибели формата Рамштайн, тем больше он проявляет уникальную жизнеспособность, необходимость и живучесть. Вероятнее всего, идиотские заявления Президента Трампа тоже активизировали деятельность этого формата.

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11 квітня Рамштайн-27 зібрав представників з 51 країни. Навіть міністр оборони США, котрий заявляв про свою неучасть, в останній момент вирішив бути присутнім онлайн і звернувся до учасників зустрічі з "дуже важливими зауваженнями", як це оцінив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Піт Хегсет поінформував учасників про кроки на шляху досягнення миру та поділився думками щодо зміцнення європейцями обороноздатності України. Принаймні, про це говорить короткий прес-реліз Пентагону. В рамках Рамштайну були присутні також країни "коаліції охочих", котрі зголосились сформувати військовий контингент для забезпечення гарантій безпеки Україні після "всеосяжного довготривалого припинення вогню чи підписання мирної угоди". Саме так звучало це формулювання під час виступів учасників засідання.

Героєм зустрічі був чотирьохзірковий генерал, командуючий об‘єднаними силами НАТО в Європі Кристофер Каволі, який днями повернувся з Вашингтона, де в Сенаті інформував парламентарів про ситуацію на російсько-українському фронті і виклав свою думку про необхідність збереження і нарощування допомоги ЗСУ.

Дуже цікаво було спостерігати ставлення учасників засідання до представників США. Ці емоції неможливо будо сховати. Якщо генерал Каволі був героєм зустрічі, то посол США в НАТО Метью Вітакер був ізгоєм.

До учасників зустрічі звернувся з Кривого рогу і Президент Зеленський, котрий у своєму слові зосередився на допомозі засобами ППО і ПРО.

Результатами зустрічей 14 лютого та 11 квітня стало збільшення безпекового фінансування в поточному році на 23 млрд. долл. США. До 8 коаліцій Рамштайну додалась коаліція з розробки і виробництва РЕБів. Також вирішено провести зустрічі всіх коаліцій аби активізувати їх кроки по вирішенню профільних завдань із залученням фондів, що виділені ЄС.