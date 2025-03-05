'Так не должно было быть': Трамп заявил, что Путин решился вторгнуться в Украину после вывода войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в полномасштабном вторжении России в Украину. По его словам, российский диктатор Владимир Путин решился на это после неудачного вывода войск США из Афганистана в 2021 году.

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Это якобы и подтолкнуло его воспользоваться "шансом" и начать войну. Об этом Трамп заявил во время выступления перед Конгрессом США 5 марта.

"Когда Путин увидел, что произошло, я думаю, он сказал: "Ну, может быть, это мой шанс". Вот так было плохо. Не должно было произойти. Крайне некомпетентные люди", – сказал Трамп.

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